Il Giubileo delle bande porta la musica al Sacro Monte di Varese

Un pomeriggio di musica, ma anche di tradizione e spiritualità è in programma domenica 18 maggio 2025 al Sacro Monte di Varese, dove si svolgerà il “Giubileo delle bande”, evento promosso da ANBIMA APS – l’associazione nazionale che riunisce le bande musicali – con il sostegno delle sezioni Lombardia e Varese.

Sotto il motto “La provincia in musica sale al Sacro Monte!”, le bande musicali del territorio si riuniranno per una giornata simbolica, all’insegna dell’arte bandistica. L’iniziativa si inserisce nel contesto del Giubileo 2025, il grande evento spirituale che coinvolge tutta la Chiesa cattolica, e che quest’anno ha come tema “Pellegrini di speranza”.

Il programma della giornata prevede l’arrivo delle bande al Sacro Monte nel pomeriggio, dove alle 16.30 comincia una suggestiva sfilata lungo le vie dello storico borgo varesino. Alle 17.15 le formazioni musicali faranno il loro ingresso nel Santuario di Santa Maria del Monte, dove verranno eseguiti brani liturgici. Il momento culminante sarà rappresentato da un breve momento di preghiera e dalla Benedizione finale.