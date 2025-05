Il grande successo della “Lunga Corsa” della Polverfolk, tra musica, solidarietà e memoria condivisa

Emozione, musica e solidarietà: sono queste le parole che meglio raccontano il gran successo della campagna di raccolta fondi legata a La Lunga Corsa, l’ultimo progetto della Polverfolk, storica formazione musicale del panorama folk irlandese in Italia, di base a Gallarate.

Partita con la pubblicazione del piacevole volume di Duilio Garzolino (mezzo secolo di storia, storie, musicisti che si alternano), la band è stata protagonista poi di due eventi molto partecipati, il concerto-show al Teatro delle Arti di Gallarate e l’appuntamento a Materia Spazio Libero,

Anche grazie alle due date frequentatissime, l’iniziativa ha raccolto un’ampia adesione di pubblico e sostenitori. L’intero ricavato di duemila euro sarà devoluto all’Associazione S. Eurosia di Gallarate, che da anni si dedica con passione all’assistenza di persone in difficoltà e senza fissa dimora, grazie all’impegno dei suoi volontari.

Il libro scritto da Duilio Garzolino, fondatore ed ex componente del gruppo, ripercorre oltre quarant’anni di amicizia vissuta tra palchi, viaggi e vita quotidiana. Una narrazione autentica, intima e collettiva, che ha ispirato la band a trasformare quelle pagine in un percorso musicale dal forte valore emotivo e sociale.

«La risposta del pubblico ci ha veramente commosso ed emozionato. Questo progetto nasce da un’idea di gratitudine: verso la musica, verso chi ci ha accompagnato nel tempo e verso chi ogni giorno sceglie di mettersi al servizio degli altri» dice Dario Cecchin, tra i fondatori e portavoce del collettivo.

«Un ringraziamento speciale va agli amici musicisti ex componenti della band e quelli dei gruppi BSA, Beans Bacon & Gravy e Quei dell’Husteria, che hanno aderito con entusiasmo e partecipato attivamente al progetto. Un grazie di cuore anche al meraviglioso pubblico che ci ha sostenuto con calore e presenza, e ai volontari che, dietro le quinte, hanno reso possibile l’organizzazione di ogni dettaglio con dedizione e generosità. Con La Lunga Corsa , Polverfolk si conferma come una realtà capace di coniugare arte, memoria e impegno, portando avanti una visione in cui la musica diventa ponte tra persone, storie e comunità. Polverfolk riprende la sua lunga corsa e continua, sulle strade della musica, la bella esperienza di vita che si avvicina ai 50 anni. Alla prossima».