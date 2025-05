Il Lago Ceresio protagonista al Festival dei laghi europei di Iseo

Dal 29 maggio al 2 giugno 2025, il Lago Ceresio è tra i protagonisti del Festival dei Laghi Europei, in corso di svolgimento a Iseo. L’evento vede la partecipazione di numerosi sindaci dell’Autorità di Bacino del Ceresio, tra cui Massimo Mastromarino (Presidente dell’Ente e Sindaco di Lavena Ponte Tresa), Antonella Mazza e l’Assessore Armando Iob di Carlazzo, Laura Romanò di Valsolda e Giovanni Bernasconi di Claino con Osteno. Gli amministratori hanno avuto l’opportunità di entrare in sinergia con altre realtà europee e progetti innovativi, condividendo esperienze e collaborazioni per la valorizzazione dei territori lacustri.

Il Festival dei Laghi Europei è un evento di rilievo internazionale che anima il centro storico di Iseo con cinque giorni di cultura, musica, gastronomia e spettacolo, richiamando delegazioni da tutta Europa.

Il Lago Ceresio, noto anche come “lago smeraldo” per i suoi riflessi intensi e la bellezza naturale, ha avuto uno stand dedicato, dove i visitatori hanno potuto scoprire paesaggi, prodotti e tradizioni di un territorio che si estende tra Italia e Svizzera.

L’Autorità di Bacino del Ceresio ha portato in vetrina alcune delle sue località più affascinanti, da Valsolda a Porlezza, da Laino a Lavena Ponte Tresa, fino a Porto Ceresio, Brusimpiano, Carlazzo e Valganna. Giovanni Bernasconi, vicepresidente dell’Autorità di Bacino, ha sottolineato l’importanza di questa vetrina per raccontare tutto ciò che il territorio può offrire, definendolo un mosaico di esperienze autentiche che meritano di essere scoperte e vissute.

Il Festival dei Laghi Europei, nato nel 2010, è oggi la più grande manifestazione italiana dedicata al mondo lacustre.Quest’edizione ha visto la partecipazione di oltre 40 laghi europei, con eventi che hanno incluso mostre mercato, concerti, showcooking, degustazioni e incontri culturali, tutti finalizzati a promuovere un turismo sostenibile e la tutela degli ecosistemi lacustri.

La presenza del Lago Ceresio a Iseo ha rappresentato un’importante occasione per valorizzare le sue peculiarità ambientali e culturali, rafforzando la cooperazione tra i territori lacustri e promuovendo la bellezza e le tradizioni del “lago smeraldo”.