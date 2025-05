Il Lago Cromatico si fa giovane: debutta il festival dedicato ai nuovi talenti

Musica, giovani talenti e territorio si incontrano nella prima edizione de Il Lago Cromatico YOUNG, una nuova rassegna concertistica che porta sulle rive lombarde del Lago Maggiore l’energia e la creatività delle nuove generazioni. Ideato e promosso dall’Associazione Musica Libera, il festival nasce con l’obiettivo di coinvolgere e valorizzare i giovani musicisti, offrendo loro palcoscenici prestigiosi in collaborazione con istituzioni scolastiche, enti locali e associazioni culturali del territorio.

La manifestazione, che si terrà dal 16 al 29 maggio, si compone di sei concerti a ingresso gratuito, frutto di una rete di sinergie che coinvolge il Liceo Musicale “A. Manzoni” di Varese, l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Tradate, il Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate, oltre alle scuole primarie di Ranco e Taino, che hanno contribuito anche alla realizzazione del materiale divulgativo.

Il programma: tra classica, colonne sonore e sperimentazioni

Il debutto è previsto venerdì 16 maggio alle 21 nella Sala Consiliare di Ranco, con il duo pianistico Plano e la giovane Alessia Oliverio, che porteranno in scena musiche di Beethoven, Schubert, Poulenc, Chaminade e Brahms.

Sabato 17 maggio alle 17, l’appuntamento sarà al Kapannone dei Libri di Angera, dove il violinista Simone Broggini accompagnerà la visita alla mostra “Copertine d’Autore”, dedicata alla grafica editoriale del Novecento.

Il festival proseguirà mercoledì 21 maggio alle 21 all’Auditorium Club House di Ispra, con il duo formato da Dario Farucci (clarinetto) e Fabio De Bortoli (pianoforte), impegnati in un repertorio raro e ricercato che comprende anche la Sonata di Nino Rota e le City Vignettes di Gianopoulos.

Venerdì 23 maggio alle 21 il Teatro dell’Olmo di Taino ospiterà l’Orchestra Giovanile Bellini dell’Istituto Musicale di Tradate, diretta dal maestro Sante Zecconello, che proporrà un programma che spazia dalla classica alle colonne sonore fino a contaminazioni etniche.

Il penultimo appuntamento è previsto per domenica 25 maggio alle 18 a Capronno di Angera, nella cornice di Cascina Natura in Moto: un pomeriggio di musica e cultura con il Trio Selene (voce, arpa e chitarra) e il Duo chitarristico Vergobbi & Secli, che interpreteranno brani di Castelnuovo Tedesco e Astor Piazzolla.

Gran finale giovedì 29 maggio alle 21 nella Chiesa dei Santi Alessandro e Tiburzio di Besozzo, con un grande concerto corale e strumentale che vedrà protagonisti 80 giovani artisti del Liceo Musicale Manzoni di Varese, tra coro, ensemble vocale, sax e percussioni, in un viaggio musicale dal buio alla luce, con musiche di Rameau, Bepi De Marzi e Rossini.

Un progetto che guarda al futuro

Il Festival Il Lago Cromatico YOUNG nasce come estensione del più noto festival estivo Il Lago Cromatico, con l’intento di radicarsi e crescere nel tessuto culturale locale, puntando sui giovani come protagonisti e custodi del patrimonio musicale. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Varese, del Comune di Varese e della Fondazione Comunitaria del Varesotto, e si avvale del sostegno di realtà imprenditoriali come Athison – Manifattura Domodossola e Cà del Re Scartozz.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il programma completo è consultabile sul sito www.illagocromatico.com e sui canali social del festival.

