Il Liceo Artistico Frattini regala alla città due panchine rosse: a Varese l’arte non tace!

Nella mattinata di oggi, sabato 10 maggio, Piazza XX Settembre a Varese ha ospitato l’inaugurazione di una delle due panchine rosse realizzate dai ragazzi della 4^G indirizzo grafico e figurativo del Liceo Artistico Angelo Frattini. I ragazzi hanno esposto le tavole che hanno sviluppato nel corso del progetto, nato dalla collaborazione con con l’Assessorato ai Servizi Educativi e alle Pari Opportunità e il sostegno del Rotary Club Varese Verbano e del Circolo degli Artisti di Varese ODV: un percorso che ha proposto alle classi momenti di informazione e sensibilizzazione sul tema della parità di genere e della violenza contro le donne, in collaborazione con il centro antiviolenza Eos che, dopo l’inaugurazione avvenuta lo scorso anno in via Valverde della prima panchina progettata dal Frattini, ha accolto anche quest’anno la possibilità di trasformare l’attenzione a questa tematica in azioni artistiche.

“Siamo arrivati alla realizzazione di queste panchine perché c’è ancora tanto bisogno di parlare di questo argomento – ha affermato la professoressa Maria Giovanna Micali, coordinatrice del progetto insieme alla professoressa Silvia Bottazzini e la professoressa Michela Pertile – L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza. Abbiamo raccolto questa sfida e l’abbiamo proposta agli studenti, che ci hanno stupito con le loro brillanti idee”.

Anche il gruppo di teatro della scuola è stato coinvolto nell’evento, accompagnando l’inaugurazione con letture e canti suggestivi.

“La collaborazione con il Liceo Frattini è iniziata l’estate scorsa con liceo, con un incontro dei ragazzi con il Circolo degli Artisti e il Rotary club di Varese – racconta Paolo Musajo Somma – Volevamo portare avanti e ampliare un progetto iniziato lo scorso anno che aveva visto la realizzazione di una prima panchina rossa posizionata di fronte all’Istituto. Il simbolo della panchina è diventato sempre più importante, al fine di veicolare un messaggio importante. Un vero e proprio strumento di comunicazione, un oggetto della quotidianità che racconta qualcosa”.

“La cosa bella di queste panchine è che non sono solo rosse, ma interpretano il tema della problematica sociale della violenza di genere – prosegue Nicoletta Magnani, Vicepresidente del Circolo degli Artisti di Varese – Il progetto prevedeva anche un incontro con la classe, importante sia per i ragazzi che per noi adulti, un momento di insegnamento reciproco, da artista ad artista”.

La seconda panchina è stata sistemata in Villa Augusta, ma durante l’anno ci sarà la possibilità che le panchine vengano scambiate o spostate, affinché tutta la cittadinanza possa goderne, perseguendo l’obiettivo di sensibilizzare sempre di più.

“Come Liceo vogliamo sfatare il mito che l’arte possieda solo un valore estetico, vogliamo attribuire all’arte una visione socio politica. Intendo il termine politica, come un operare per il bene della comunità. Questa è la nostra missione”, ha spiegato la dirigente scolastica del Frattini, la professoressa Anna Maria Bruno.

Presente all’inaugurazione anche l’Assessora ai Servizi Educativi e alle Pari Opportunità, Rossella Dimaggio: “Non sottovalutate la scuola. Troppo spesso diamo la per scontata, la critichiamo, ma la scuola è il luogo dove tutto avviene, dove si cresce, dove competenze attitudini e talenti vengono presi in considerazione. E’ anche importante che ci sia sempre sinergia tra vari assessorati ed enti, scuola, Territorio, Comune. Enti che sono tanti e ricchi di valori e ci permettono, attraverso iniziative come questa, di realizzare una città migliore, aperta e condivisa – conclude – Ora mi rivolgo in particolar modo alle ragazze, stiamo attente a chi frequentiamo. Dobbiamo lavorare contro stereotipi, pregiudizi, e avere cura del nostro corpo e della nostra mente. Amore è rispetto, creatività, gioia. Chi vi comanda non vi ama. Abbiatevi cura!”.