Il Lions Club Gorla Valle Olona premia il professor Franco Bertolli con la Benemerenza 2025

Giovedì 15 maggio 2025, il Lions Club Gorla Valle Olona celebrerà un appuntamento particolarmente significativo: la consegna del “Premio della Benemerenza 2025” al professor Franco Bertolli, figura di spicco della cultura locale e custode della memoria storica presso la Biblioteca Capitolare di San Giovanni Battista a Busto Arsizio.

L’evento si aprirà alle ore 19.00 con una visita guidata alla Biblioteca Capitolare, condotta dallo stesso professor Bertolli, durante la quale i presenti potranno scoprire il valore storico e documentale di uno dei patrimoni più preziosi del territorio.

A seguire, i soci e gli ospiti si ritroveranno per una cena conviviale presso il ristorante “Il Cortiletto”, in via Camillo Benso Cavour 2 (zona pedonale di Busto Arsizio), per proseguire la serata in un clima di amicizia, riconoscenza e condivisione dei valori che contraddistinguono l’associazione Lions.

Il conferimento della Benemerenza al professor Bertolli rappresenta un atto di riconoscimento verso l’impegno di una vita dedicata alla tutela e valorizzazione della memoria storica locale, attraverso la conservazione e la divulgazione del patrimonio librario della Biblioteca Capitolare.

L’iniziativa si inserisce nel programma celebrativo del 60° anniversario del Lions Club Gorla Valle Olona, Distretto 108 IB1, ed esprime con forza lo spirito del motto “È nel dare che si riceve”