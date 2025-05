“Il loro grido è la nostra voce”: a Varese un evento per ricordare la Nakba

Il 15 maggio, in occasione del 77° anniversario della Nakba, Varese ospiterà un evento intitolato “Il loro grido è la nostra voce”, un momento di riflessione collettiva che intreccia poesia, musica e memoria per dar voce al dramma del popolo palestinese.

L’iniziativa, dal titolo “Poesie da Gaza a Varese – Voci, Musica e Storia”, si articola in due momenti distinti che uniranno l’espressione artistica all’impegno civile.

Alle ore 18 in Piazza Podestà si terrà la prima parte dell’evento, “Voci libere”, un incontro all’aperto pensato per avvicinare la cittadinanza al tema attraverso letture e testimonianze pubbliche, in uno spazio urbano simbolico e accessibile.

La serata proseguirà alle ore 21 nella Sala Kolbe di Varese, in viale Aguggiari 140, con la seconda parte dal titolo “Nakba”, che approfondirà il significato e l’eredità di quell’esodo forzato che nel 1948 vide centinaia di migliaia di palestinesi perdere la propria terra e i propri diritti.

Durante entrambe le sessioni, il pubblico potrà ascoltare letture poetiche con intermezzi musicali.