Il MA*GA celebra la natura con “Tracce fresche” il laboratorio nato dalla collaborazione Ricola Arte&Natura

Domenica 18 maggio 2025 il Museo MA*GA e Ricola promuovono “Tracce fresche”, un laboratorio creativo di stampa linoleografica che si terrà dalle ore 15.30 nella sede del museo gallaratese in via De Magri 1. L’evento si inserisce nella partnership Ricola Arte&Natura, nata per promuovere i valori condivisi di sostenibilità, creatività e attenzione all’ambiente.

“Tracce fresche” è un laboratorio dedicato a ragazzi e adulti, pensato per avvicinare il pubblico alla stampa linoleografica attraverso l’osservazione diretta della natura. L’attività prende ispirazione dal nuovo gusto Ricola “Menta Fresca” e si svolgerà a stretto contatto con la natura, nel Giardino delle Erbe Ricola. I partecipanti raccoglieranno foglie di menta, le useranno come modello per intagliare lastre linoleografiche e stamperanno su t-shirt personalizzate: un’esperienza creativa per realizzare un capo unico dal design naturale. Durante il laboratorio sarà inoltre possibile gustare le caramelle Ricola nel nuovo gusto “Menta fresca” e degustare le benefiche tisane Ricola.

Un’attività gratuita e immersiva, tra arte, profumo di erbe e sostenibilità. Al termine del laboratorio, per l’occasione sarà possibile recarsi alla caffetteria per un momento di relax con l’esclusivo aperitivo a tema menta a cura di Zamberletti Catering.

Ricola, fondata nel 1930 in Svizzera da Emil Richterich, è giunta alla terza generazione di produttori tra i più moderni e innovativi al mondo, esportando specialità a base di erbe officinali naturali in più di 45 Paesi. Alla base del successo del top brand svizzero si trova la combinazione dei valori tradizionali di un’azienda a conduzione familiare con la particolare attenzione alla qualità e la passione per l’innovazione. Ricola si impegna per una gestione aziendale sostenibile con un atteggiamento di forte responsabilità nei confronti della società, dei propri dipendenti e dell’ambiente.

Dal 2017, Ricola è Main Partner del MA*GA, sostenendo mostre, eventi e progetti educativi. La collaborazione si è consolidata con iniziative come la creazione del Giardino delle 13 Erbe officinali Ricola, uno spazio verde che rappresenta un virtuoso esempio di sinergia tra un’azienda attenta ai valori culturali e ambientali ed un museo aperto al territorio ed impegnato nella formazione attraverso l’arte contemporanea.

Con il laboratorio “Tracce fresche”, il Museo MA*GA e Ricola invitano il pubblico a esplorare il legame tra arte e natura, promuovendo una maggiore consapevolezza ecologica attraverso la creatività.

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria su museomaga.it.