Il meteo sposta il saluto dell’Openjobmetis in centro a Varese

Non sarà il lungolago di Gavirate, bensì il “Broletto” nel centro di Varese il luogo del saluto di fine anno per giocatori e staff della Pallacanestro Varese. Lo ha comunicato la società biancorossa e la variazione in extremis è dovuta alle previsioni del tempo: questa sera (l’evento è alle 19) è attesa la pioggia e a Gavirate non ci sarebbe stato riparo per il pubblico.

Il saluto andrà quindi in scena al “Caffé Broletto” di via Veratti 4 come è avvenuto lo scorso anno (piovve anche allora: foto in alto). Confermato l’orario delle 19 per i tifosi che avranno l’occasione di incontrare di persona Librizzi e compagni per un saluto, un selfie o un autografo.