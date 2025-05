Il Parco Pineta si prepara alla Festa della Biodiversità  con laboratori ed esperienze

Il 18 maggio si avvicina e al Centro didattico Scientifico – EcoPlanetario è quasi tutto pronto per accogliere famiglie, appassionati e curiosi di ogni età in occasione della nuova edizione della “Festa della Biodiversità”!

Un evento speciale che arricchisce le consuete aperture domenicali con laboratori e viaggi guidati da esperti con l’obiettivo di condurre sia grandi che piccoli alla scoperta della biodiversità del nostro Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Le attività, che incominceranno alle ore 14.00 e si concluderanno alle ore 18.00, sono tutte gratuite eccetto le proiezioni in EcoPlanetario per le quali è richiesto l’acquisto del biglietto.

Ma quali sono i laboratori nello specifico?

Un pomeriggio tra farfalle, rettili e creatività

Il programma propone numerose attività pensate per tutte le età. Si comincia con “Ali nel prato: scopriamo le farfalle”, una breve introduzione in sala seguita da un’esplorazione sul campo alla ricerca delle farfalle più comuni del prato. L’uso dell’app gratuita iNaturalist è consigliato per il riconoscimento degli insetti. L’attività, consigliata dagli 8 anni in su, ha una durata di circa un’ora e può essere prenotata direttamente in loco.

Sono previsti anche diversi laboratori didattici tematici: si va dall’approfondimento su anfibi e rettili del Parco con “Tra rane e serpenti”, alle attività manuali “Tra carta e forbici” e “Ali di carta”, che stimolano la creatività a partire dall’osservazione della natura, trasformando uccellini in aeroplanini ispirati al volo e al piumaggio.

Per i più intraprendenti, l’appuntamento con “Le prove dell’esploratore” propone una vera e propria sfida tra birdwatching, caccia agli insetti, orienteering e missioni sul Sentiero del Sistema Solare, con un percorso che attraversa diversi ambienti del Parco.

Scienza e osservazione dal vivo

Per approfondire la conoscenza della Terra, l’EcoPlanetario propone quattro turni dello spettacolo “Terra”, alle ore 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30. L’attività, consigliata a partire dai 9 anni, ha una durata di 45 minuti e si concentra sull’origine e l’evoluzione del nostro pianeta. È consigliato l’acquisto online del biglietto.

In parallelo, sarà possibile partecipare alle postazioni di rilevamento e biodiversità, dove, con l’ausilio di strumenti scientifici, i visitatori potranno osservare da vicino la vita dello stagno e dei suoi abitanti, in un’esperienza diretta da piccoli naturalisti.

Le attività permanenti del Parco

Alle proposte della giornata si affiancano le attività permanenti che arricchiscono l’esperienza del Parco Pineta: la visita guidata all’Osservatorio Astronomico (da prenotare in loco), il Sentiero Natura, la striscia sensoriale a piedi nudi, il campo sperimentale di Orienteering, il Sentiero della Magia del Bosco, il Sentiero F.A.T.A., il Percorso del Sistema Solare, il LibroGame Live “La Selva del Fato” e il FitoSafari Fotografico.

Una merenda per gli esploratori

Durante il pomeriggio sarà attivo un punto ristoro, gestito da AIDO in collaborazione con il Parco, dove sarà possibile rifocillarsi con una salamella, ideale per ricaricare le energie dopo le attività.

Per partecipare alla Festa della Biodiversità è possibile prenotare tramite il sito.

Domenica 18 maggio, dalle 14.00 alle 18.00.

Centro Didattico Scientifico, via ai Ronchi – Tradate (VA)

L’evento è promosso del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate in collaborazione con la Cooperativa Sociale Astronatura e rientra nel programma del Bioblitz 2025, importante appuntamento annuale promosso da Regione Lombardia.