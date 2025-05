Il Partito democratico di Varese esprime sostegno alla manifestazione per la pace e i diritti umani

Il Partito Democratico di Varese Città esprime il suo pieno sostegno alla manifestazione per la pace e per i diritti umani: « Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla tragedia che si sta consumando in Medio Oriente.

Condanniamo con fermezza la strategia bellica adottata dal governo Netanyahu, che continua a colpire indiscriminatamente i civili innocenti, distruggendo vite, speranze e futuro. Di fronte alle immagini di bambini sotto le macerie e famiglie annientate, ci interroghiamo, come ha affermato Elisabetta Cioffi, membro della segreteria cittadina: “Se questo è un uomo.”

Siamo fermamente dalla parte della giustizia, della dignità umana e della pace. Saremo in piazza per ribadirlo con determinazione, accanto a chi chiede il cessate il fuoco, la fine delle violenze e il rispetto dei diritti umani per tutti».