Il Pavia non sbaglia e vola in Serie D. Solbiatese e Caronnese ai playoff

(foto Facebook –Pavia Calcio 1911)

Il Pavia si presentava all’ultima giornata del Girone A di Eccellenza con un risicato vantaggio su Solbiatese e Caronnese, ma i pavesini non hanno sbagliato l’ultimo appuntamento e con la vittoria 2-1 in casa della Lentatese hanno potuto festeggiare la promozione in Serie D.

Seconda piazza per la Solbiatese che grazie al successo 2-0 in casa della Base 96 salterà il primo turno dei playoff per presentarsi al secondo. Chi si affronterà alla prima sfida della post season saranno Caronnese e Rhodense che curiosamente si sono affrontate anche nell’ultima di campionato. A Caronno Pertusella i rossoblù si sono imposti 1-0 ma domenica 11 maggio sarà un match con ben altra posta in palio.

Ai playout saranno invece di fronte Ispra e Sedriano, con i nerazzurri di mister Ulisse Raza che giocheranno l’andata in trasferta l’11 maggio e il ritorno in casa il 18 maggio. Per gli ispresi è stato determinante l’ultimo ko casalingo contro la Sestese, mentre il Sedriano si è tenuto in corsa grazie al successo 1-0 sull’Fbc Saronno.

Sugli altri campi festeggia la salvezza il Legnano che supera 3-0 il già retrocesso Robbio mentre la Vergiatese chiude male la stagione andando a perdere 3-0 a Meda. Colpo esterno per l’Ardor Lazzate, 2-1 a Cinisello, così come per il Casteggio a Mariano.