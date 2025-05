Il Ponte di Ferro tra Sesto Calende e Castelletto potrebbe chiudere nuovamente dopo gli interventi del 2022

Il Ponte di Ferro che unisce Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino, e, di conseguenza, anche Lombardia e Piemonte, potrebbe, di nuovo, essere chiuso.

L’impedimento della circolazione era già stato disposto sul finire dell’estate 2022 (tra agosto e settembre) a causa di un importante cantiere di riqualificazione dal valore totale di 15 milioni di euro di Anas e Rfi, ente proprietario dell’infrastruttura. Il ponte, ricostruito nel 1952 dopo che i bombardamenti bellici distrussero quello realizzato nel 1882, si articola su due piani: su quello inferiore transita la ferrovia (in particolare la linea Milano-Domodossola), mentre il livello superiore è attraversato ogni giorno da centinaia e centinaia di macchine che percorrono la SS33 del Sempione, oltre che pedoni e ciclisti.

La possibilità di una nuova chiusura è emersa durante un tavolo tecnico che ha coinvolto le due amministrazioni comunali, i referenti di Rfi e l’impresa incaricata dei lavori. L’incontro è stata l’occasione per fare il “punto” sull’andamento del cantiere, che da tempo appare a rilento e che oggi vede uno dei due sensi di marcia pedonali, quello orientato verso nord e dunque affacciato sul Lago Maggiore, inagibile. La durata stimata per ultimare i lavori, fa sapere l’amministrazione comunale di Castelletto, è di un mese, con l’obiettivo di consentire ulteriori lavori di manutenzione, già preventivati, al piano superiore della storica infrastruttura. Nello specifico, è stata evidenziata la necessità di inserire piatti di rinforzo, lunghi oltre cinque metri, da mettere nella struttura. Un tipo di movimentazione da effettuare a ponte chiuso.

Di fronte alla necessità di sospendere nuovamente la circolazione sul ponte, le due amministrazioni locali hanno proposto di suddividere le tempistiche dell’intervento in due tranche di quindici giorni, la prima a fine settembre, mentre la seconda verso marzo 2026, prima delle vacanze di Pasqua. La proposta dei due sindaci, Massimo Stilo e Elisabetta Giordani, tuttavia, pur essendo stata presa in considerazione dagli enti, si trova ancora in una fase di studio. Motivo per cui ad oggi è impossibile sapere quando effettivamente il ponte sarà chiuso, situazione che ad ogni modo pare impossibile da evitare.

In occasione dei lavori del 2022, Sesto Calende e Castelletto introdussero, con l’obiettivo di sopperire ai disagi, il servizio barca dal porto castellettese all’obelisco garibaldino in centro a Sesto. Oggi, il collegamento fluviale è attivo soltanto al mercoledì mattina per permettere lo scambio tra le due sponde in occasione del mercato sulla sponda sestese del Ticino. Sempre in quei giorni sul finire dell’estate venne anche sottoscritta una convezione, temporanea e oggi esaurita, che esentava il pedaggio autostradale (0,80€) tra i due caselli (Castelletto Sopra Ticino e Sesto Calende-Vergiate) collegati da un altro ponte, il più vicino a quello di Ferro, ovvero il ponte autostradale, infrastruttura che “passa sopra” il Ticino nell’area conosciuta per ospitare la spiaggia della Melissa, tra Sesto e Golasecca. La gratuità del breve tratto d’autostrada è stata inoltre recentemente riproposta in una mozione dal gruppo d’opposizione sestese Fratelli d’Italia.

(la chiusura della rampa di Sesto Calende, nel 2022)