Il post di Azzi con le candidate in stile “Bond girl” fa infuriare Ilaria Pagani: “Ci dice cosa pensa lui delle donne in politica”

La campagna elettorale di Saronno si scalda, anche sui social. Ieri, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook il candidato del centro destra Rienzo Azzi ha voluto fare dell’ironia, ma ha fatto infuriare non tanto il destinatario del post Augusto Airoldi, quanto la candidata del Partito democratico Ilaria Pagani.

“Dal suo cupo mondo gotico l’immobile e inamovibile Airoldi teme che Azzi sia il ritorno al passato… o al futuro? – scrive Azzi – Scarica le due candidate donne, secondo lui fuori gioco ma… mai dire mai!“. Fin qui niente di offensivo per le candidate Ilaria Pagani e Novella Ciceroni, se non fosse che il post è accompagnato da elaborazioni grafiche di ispirazione cinematografica, tra le quali una con Azzi modello James Bond e un fotomontaggio delle due candidata in stile “Bond girl” elaborato dalla locandina del film di James Bond “Mai dire mai”.

Ed è proprio questo che ha spinto Ilaria Pagani a rispondergli pubblicamente: «Pensando di essere simpatico Rienzo Azzi – o chi gli fa la campagna elettorale – dimostra con il suo ultimo post sui social cosa pensa del ruolo delle donne in politica – scrive la candidata del partito democratico – Vallette o meglio “Bond girl”. Siamo veramente a un livello di campagna elettorale molto basso che evidenzia un pensiero retrivo e anche offensivo. Perché sono certa che né lui – che avrà approvato – né chi ha ideato quella “genialata” ha pensato che con questo post si smascherava il vero pensiero di Azzi sulle donne. Altro che pari opportunità, di cui parlerò domani con Elena Bonetti».

«Una volta, il venerdì pomeriggio, si postavano sui social le immagini degli animali domestici per acchiappare like. Ora meme che non fanno proprio ridere. Resta una brutta pagina di questa campagna elettorale», conclude Ilaria Pagani.

(nella foto la locandina del film “Mai dire mai” elaborata per il post di Azzi)