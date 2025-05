Il romanzo Decennio Rosso di Battisaldo e Margini vince il premio letterario “Per troppa vita che ho nel sangue”

Massimo Battisaldo e Paolo Margini sono tra i vincitori della nona edizione del Premio internazionale di Letteratura “Per troppa vita che ho nel sangue”. Riceveranno il riconoscimento il prossimo 21 giugno al Teatro Colombo di Pasturo in provincia di Lecco. Il loro romanzo Decennio Rosso ha vinto la sezione “Romanzo edito”.

Il libro è stato tra i protagonisti a Materia Spazio Libero lo scorso 21 marzo, serata in cui si sono celebrati gli anni ’70 tra cultura e impegno politico. (la foto si riferisce alla serata condotta da Roberta Barbatelli)

In quell’occasione Massimo Battisaldo e Paolo Margini utilizzarono il verosimile per rivivere e riflettere sugli “anni di piombo” e sulle scelte irriducibili e crudeli che molti giovani di allora fecero mettendo in gioco la propria vita e quella degli altri, rendensodi tra i protagonisti dei cambiamenti giganteschi avvenuti nella società:«Di saggistica su quel periodo storico ce n’è tanta, ma di letteratura poca forse perché stiamo parlando di una generazione veramente libera» avevano sottolineato i due autori.