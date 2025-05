Il sipario si alza su Terra e Laghi 2025: in scena “Giulietta e Romeo” ad Arsago Seprio

Quello è l’Oriente e Giulietta è il Sole

Il Sole, una luce splendente che ci indica la strada, che fa superare ostacoli e diversità. La 19° edizione di Terra e Laghi, Festival di teatro internazionale, transfrontaliero e macroregionale organizzato dal Teatro Blu di Cadegliano Viconago, non poteva iniziare con uno spettacolo più significativo. Anche, soprattutto, per il messaggio che l’intero programma del Festival vuole comunicare, un invito ad andare oltre i confini.

Quella di Giulietta e Romeo è una tragedia che tutti conosciamo, un amore ostacolato dall’odio, due giovani vite travolte dal destino, una storia che continua a commuovere il mondo da oltre quattro secoli.

Venerdì 16 maggio, Teatro Blu presenta una propria versione dell’opera di Shakespeare, con regia e adattamento del testo firmati da Silvia Priori e Roberto Gerbolès, che ne sono anche i protagonisti. In scena, i due attori danno vita a una narrazione intensa e coinvolgente, capace di fondere il dramma classico con una sensibilità contemporanea. Il risultato è una messa in scena emozionante, dove parola, gesto e musica dialogano armoniosamente per raccontare l’amore più iconico della letteratura occidentale.

Le musiche originali composte da Robert Gorick avvolgono lo spettacolo in un’atmosfera poetica e struggente, mentre le scene curate da Teatro Blu e i raffinati costumi di Primavera Ferrari completano un’esperienza teatrale ricca di suggestioni visive ed emotive.

Questo Giulietta e Romeo non è solo un omaggio a Shakespeare, ma anche una riflessione profonda sul senso dell’amore in un mondo lacerato dai conflitti e dai pregiudizi. Una rappresentazione essenziale e potente, che si rivolge al cuore dello spettatore con la forza universale del teatro.

L’appuntamento è per venerdì 16 maggio, alle ore 21, presso la Sala Polivalente del Centro Culturale Concordia di Arsago Seprio (VA).

Tutto il programma su www.terraelaghifestival.com e su www.teatroblu.it