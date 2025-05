Il tempo fa i capricci, meteo incerto nel fine settimana

Non sarà facile decidere se prendere l’ombrello o un cappellino per il sole: le previsioni meteo per il fine settimana sono ancora nel segno dell’incertezza, anche se sicuramente migliori dei giorni scorsi. Le nuvole non se ne andranno, ma qualche schiarita potrebbe regalare inaspettate ore di sole soprattutto nella giornata di sabato.

Ecco le previsioni del Centro geofisico Prealpino per il weekend:

Venerdì 9 maggio – Nuvolosità estesa al mattino con rovesci e piovaschi. Neve sulle Alpi fino a 1900m. Nel pomeriggio asciutto con temporanee schiarite. Temperature in lieve calo nei valori massimi.

Sabato 10 maggio – Generalmente soleggiato. Asciutto o qualche rovescio nel pomeriggio più probabile in montagna. In serata asciutto. Temperature massime in lieve aumento.

Domenica 11 maggio – La tendenza per domenica (e anche lunedì) è ancora nel segno della variabilità: nuvolosità irregolare con qualche schiarita, ma anche qualche rovescio nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento.