Il Truck del Lavoro arriva a Varese: formazione e orientamento per i giovani in piazza Monte Grappa

Una giornata all’insegna della legalità, della sicurezza e dell’orientamento nel mondo del lavoro attende studenti e cittadini varesini lunedì 19 maggio, quando in piazza Monte Grappa farà tappa il Truck del lavoro con il tour nazionale “Il lavoro viaggia con noi”.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese, e gode del patrocinio di Comune e Provincia di Varese, Regione Lombardia, Università dell’Insubria e Camera di Commercio di Varese.

Dalle ore 9 alle 14, il Truck offrirà a studenti delle scuole medie superiori, universitari e cittadini un ricco programma di attività gratuite: workshop, stand informativi, visori 3D per simulazioni immersive, giochi interattivi come il CruciLavoro e il videogame GenL, pensati per sensibilizzare su tematiche come l’etica e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

All’interno del tir, attrezzato con una sala da 40 posti, si alterneranno brevi seminari di orientamento ogni 20 minuti, mentre i professionisti del settore saranno disponibili per consulenze personalizzate, redazione di curriculum e presentazione delle opportunità professionali sul territorio.

In parallelo, alle 9.30 presso il Lyceum di via Carrobbio, si terrà un convegno formativo sulle Buone pratiche di inserimento lavorativo, con testimonianze e interventi istituzionali, per approfondire le esperienze virtuose attivate nella provincia.

Partito il 7 aprile da Gorizia, il Truck del lavoro sta attraversando l’Italia e concluderà il suo percorso a fine maggio a Genova, durante il Festival del Lavoro 2025. «Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta questo progetto a Varese – ha dichiarato Michele Frattini, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese – perché diffondere la cultura del lavoro etico significa dare ai giovani gli strumenti giusti per affrontare il futuro con consapevolezza e competenza».