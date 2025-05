In provincia di Varese meno di un’auto su 100 è elettrica. Ma ci sono quasi 900 colonnine

Quante sono le auto elettriche in circolazione lungo le strade della provincia di Varese? E quante le colonnine per ricaricarle? Mentre a Materia si apre un ciclo di tre incontri dedicato a chi volesse avvicinarsi a questo tipo di mobilità, con tanto di possibilità di provare i veicoli a batteria, VareseNews ha raccolto alcuni dati per capire quanto sia matura la rete di ricarica sul territorio e quanto gli automobilisti abbiano già imboccato la direzione della transizione energetica per i propri spostamenti.

Le auto elettriche in circolazione

La provincia di Varese è tra le prime dieci province italiane per percentuale di auto elettriche immatricolate. A dirlo sono i dati dell’Automobile Club Italiano aggiornati alla fine del 2023:



La media nazionale dice che lo 0,54% delle automobili in circolaizone, ovvero poco più di una su duecento, è elettrica. Il record spetta alla provincia di Trento, dove il 3,26% delle vetture è alimentata a batteria. Nel Varesotto questa percentuale scende allo 0,7%, il che significa che un’auto ogni 140 è una BEV (acronimo che sta per Battery Electric Vehicle, ovvero veicolo elettrico a batteria).

Varese è anche la quarta provincia lombarda per diffusione di auto elettriche, dopo Milano (0,78%), Como e Brescia (entrambe con lo 0,77%). In numeri assoluti, alla fine del 2023 i veicoli BEV immatricolati nei comuni del Varesotto erano 4.260, su un totale di 606mila.

Le colonnine per la ricarica

Uno degli argomenti che limitano la diffusione delle auto elettriche riguarda la maturità della rete di ricarica. E quindi, quante sono le colonnine presenti in provincia? Per capirlo, VareseNews ha utilizzato i dati che onData, un’associazione che si occupa di rendere disponibili dati in possesso della pubblica amministrazione, ha estratto dalla Piattaforma Unica Nazionale. Ovvero dal portale del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica (MASE) che censisce tutti i punti di ricarica.

Al 20 aprile scorso sono 867 i punti di ricarica presenti sul territorio provinciale. Un punto di ricarica, molto banalmente, è una colonnina. Ora, tenendo conto che molti modelli di colonnina hanno due prese che consentono la ricarica contemporanea di altrettanti veicoli, il numero di auto alle quali l’infrastruttura provinciale è in grado di fare il pieno contemporaneamente è più alto.

Nel novero ci sono anche le colonnine veloci presenti nelle aree di sosta dell’Autolaghi, così come quelle che si trovano all’aeroporto di Malpensa. A Varese le colonnine sono 79, a Busto Arsizio 62, a Saronno 46. Con 42 colonnine Gallarate è l’ultima delle grandi città del Varesotto, sopravanzata anche da Tradate che ne ha 43. Va detto che il dataset non è completo: non è presente, ad esempio, quella attiva da qualche settimana a Carnago, all’interno del parcheggio di via San Martino. Gli 867 punti di ricarica, in altre parole, rappresentano una stima al ribasso. Ma, anche così, nel Varesotto c’è una colonnina ogni 4,9 auto elettriche.

Per scrivere questo pezzo è stata utilizzata l’intelligenza artificiale. In particolare, Claure 3.7 sonnet ha scritto un codice per estrarre, dal dataset di onData, i dati relativi alle colonnine presenti nella sola provincia di Varese. Il codice e i dati estratti sono disponibili su GitHub a questo link.