Incidente in Svizzera: chiude per la mattinata il san Gottardo, traffico deviato sul san Bernardino

nella giornata di oggi, mercoledì 14 maggio, poco dopo le 8.30, all’interno della galleria autostradale del San Gottardo, vi è stato un incidente della circolazione stradale.

Un autista di un camion con rimorchio con targhe ticinesi circolava in direzione nord. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rimorchio del veicolo pesante è andato ad urtare la parete del tunnel, danneggiando pure il manto stradale.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro d’intervento del San Gottardo e i cantonieri. Non si registrano feriti.

Per consentire le operazioni di soccorso, di ripristino e la pulizia del campo stradale la galleria rimarrà chiusa almeno fino alle 12. Il traffico viene deviato sul San Bernardino e il passo del Lucomagno mentre i camion vengono fermati al Centro di Controllo dei veicoli pesanti a Giornico.