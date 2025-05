Incidente sull’A8 tra Solbiate e Cavaria: veicolo ribaltato, due persone coinvolte

Grave incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A8 Milano-Varese, nel tratto compreso tra Solbiate e Cavaria. Per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 16,30 un’auto si è ribaltata sulla carreggiata in direzione Milano.

Coinvolte due persone una donna di 67 anni e un uomo di 73, che sono state soccorse in codice giallo dagli equipaggi di due ambulanze con il supporto dell’auto medica.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Varese, impegnati nella messa in sicurezza della carreggiata e nell’assistenza ai sanitari.

Il traffico lungo la tratta autostradale interessata ha subito rallentamenti e disagi, con la necessità di chiudere temporaneamente alcune corsie per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo.

(seguono aggiornamenti)