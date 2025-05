Incidente tra auto e moto in via Varese a Saronno: un uomo trasportato in ospedale

Incidente stradale sabato mattina, 10 maggio, poco dopo le 10, lungo via Varese a Saronno, nel tratto compreso tra l’ecocentro e il cimitero. Coinvolti nello scontro un’automobile e una motocicletta. A rimanere ferito è stato un uomo di 50 anni.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 10 e ha richiesto l’intervento di più mezzi di soccorso: sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, la polizia locale di Saronno e due mezzi 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e un’automedica. L’uomo ferito, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti. Via Varese è rimasta parzialmente rallentata per circa un’ora, con disagi alla circolazione. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso il rapido ripristino della viabilità. Non sono stati segnalati altri feriti.