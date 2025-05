Infortunio sul lavoro in Canton Ticino: operaio italiano scivola e batte violentemente la testa

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato oggi, giovedì 8 maggio, poco prima delle 10.30 in un magazzino situato in via Cantonale a Bironico, nel Canton Ticino. Stando a quanto comunicato dalla Polizia cantonale, un operaio 66enne italiano residente nel Luganese, mentre assisteva un collega nelle manovre con un carrello elevatore, è scivolato e ha battuto violentemente la testa a terra.

Il collega, un 58enne operaio italiano residente nel Mendrisiotto, stava trasportando delle assi di legno con il carrello elevatore quando si è verificato l’incidente. Il 66enne, intento ad assistere il collega, si è posizionato davanti al mezzo mentre questo manovrava indietro, quando improvvisamente è scivolato, cadendo e ferendosi gravemente.

Immediato l’intervento dei soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno prestato le prime cure sul posto. Successivamente, l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale, dove è stato accertato che le ferite riportate alla testa erano gravi.

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di inchiesta da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia cantonale per raccogliere le informazioni necessarie.