Ingegneria del futuro alle Ville Ponti: spazio, energia e innovazione al centro di Ingegno Varese 5.0

Si terrà venerdì 23 maggio 2025, nella cornice della Villa Napoleonica delle Ville Ponti di Varese, Ingegno Varese 5.0, evento annuale organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese.

Il titolo scelto per questa edizione, “Spazio alle Energie”, racchiude l’ambizione di esplorare nuove frontiere tecnologiche e ambientali, ponendo l’accento sulla sostenibilità, l’innovazione e la valorizzazione delle competenze ingegneristiche in ambiti strategici per il futuro.

«Con questa giornata vogliamo andare un po’ al di là dei temi classici, ma spaziare nelle tante sfaccettature dell’ingegneria – spiega Giulia Guarnerio, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Varese – Parleremo per esempio di space economy, nel panel di apertura e nel collegamento pomeridiano con un cosmonauta da Houston. Lo spazio è infatti precursore dei settori di cui l’ingegneria si occupa: pensiamo per esempio all’energia».

Un’attenzione particolare sarà per questo rivolta al tema dell’idrogeno, analizzando sia gli aspetti tecnici legati a impianti e produzione, con la presentazione del progetto Green Hydrogen Valley in corso a Cairate, sia quelli legati all’utilizzo, con il coinvolgimento di SEA, gestore degli aeroporti milanesi, e FNM che racconterà il progetto del treno a idrogeno in funzione in Valcamonica.

Al centro del dibattito sarà anche l’informatica investigativa, oggi fondamentale per la criminalistica e la polizia giudiziaria, a testimonianza del ruolo sempre più trasversale e specializzato dell’ingegneria contemporanea.

Giulia Guarnerio

«L’Ordine degli Ingegneri, una volta formato prevalentemente da ingegneri civili, cioè costruttori di case, è oggi sempre più rappresentato da professionisti che operano in settori diversificati: dalla meccanica alla gestionale, dalla biometrica all’aerospaziale» sottolinea infatti Guarnerio.

Dalle ore 9.00 alle 18.30, si susseguiranno interventi e tavole rotonde con relatori di rilievo nazionale e internazionale: esperti di aerospazio, energie rinnovabili, sanità, sicurezza digitale e transizione ecologica si confronteranno su scenari attuali e prospettive future.

Dopo i saluti istituzionali, si entrerà nel vivo con un approfondimento sulla Space Economy, con Giuseppe Pagnano, del Lombardia Aerospace cluster, e Guido Parissenti, CEO di Apogeo Space. Il cambiamento climatico sarà affrontato con rigore scientifico dal Dario Caro, docente all’università di Siena ed esperto di valutazione d’impatto ambientale.

Nel pomeriggio, riflettori puntati sull’informatica forense con Emiliano Bezzon, già comandante della polizia Lovcale di Milano e Torino, autore di numerosi testi del settore, Luciano Garofano, già comandante dei RIS di Parma e ora consulente e perito internazionale, e Michele Vitiello, professore all’università UNinettuno.

La giornata sarà chiusa da un panel denso di relatori che affronterà l’idrogeno come vettore energetico sostenibile per applicazioni sia spaziali che terrestri, con la partecipazione del cosmonauta Walter Villadei (in collegamento da Houston), di Lisa Manieri, project manager per il progetto Olona Hydrogen Valley, di Gabriele Lucchesi, direttore idrogeno di Edison, di Stefano Erba, direttore strategia e sviluppo di FNM e di Mario Abate, Comandante dei Vigili del Fuoco di Varese.

L’evento, patrocinato da Provincia di Varese, Comune di Varese, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, C.R.O.I.L. – Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese, LIUC – Università Cattaneo, Università degli Studi dell’Insubria, Camera di Commercio Varese è gratuito e riconosciuto con 8 CFP per ingegneri e geometri.