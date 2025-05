Installazioni ed eventi di sensibilizzazione nelle scuole contro il gioco d’azzardo patologico

ATS Insubria, attraverso il Piano Locale GAP 2025, ha avviato una serie di azioni mirate alla prevenzione, diagnosi precoce e cura del Disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico. Tra queste, un ciclo di eventi realizzati con l’associazione Intrecci teatrali coinvolge studenti e comunità locali.

All’Istituto Verri di Busto Arsizio si è svolta una significativa esperienza immersiva, all’interno di un’installazione chiamata “cubo nero”, che ha permesso a un centinaio di studenti di riflettere sulle dipendenze attraverso giochi di parole ed esperienze sensoriali.

Le attività, che si inseriscono in un piano più ampio finanziato da Regione Lombardia, prevedono collaborazioni con enti locali, scuole, terzo settore e forze dell’ordine, con l’obiettivo di rafforzare la rete di prevenzione e cura. Il dirigente di ATS Insubria, Salvatore Gioia, sottolinea l’importanza di un approccio innovativo e sinergico. La dirigente dell’Istituto Verri, Maria Cristina Cesarano, evidenzia il ruolo educativo della scuola nella prevenzione sociale, mentre l’assessore comunale Chiara Colombo richiama la necessità di una formazione precoce sui rischi della ludopatia.

Andrea Gosetti di Intrecciteatrali annuncia un nuovo evento per il 22 giugno a Porto Ceresio e descrive l’installazione come un’esperienza intensa e simbolica, incentrata su una moneta da un euro come metafora delle insidie del gioco. Il progetto si propone come esempio virtuoso di educazione alla consapevolezza e prevenzione delle dipendenze comportamentali.