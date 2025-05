International Skating sugli scudi in attesa del gran gala

Le competizioni della Fase 2 Nazionale UISP per le categorie ufficiali hanno preso il via il 25 aprile, con una prima giornata di gare ospitata a Saronno e organizzata dalla società Asd Italian Skating Saronno.

Il 26 aprile, in segno di rispetto per Papa Francesco, tutte le competizioni sono state sospese e verranno recuperate nella giornata del 10 maggio.



Il programma è ripreso regolarmente domenica 27 aprile al PalaCastiglioni di Busto Arsizio, grazie all’organizzazione della società International Skating Busto Arsizio.

Come suo solito, tutto lo staff dell’International Skating, con impegno, passione e professionalità si è adoperato per la perfetta riuscita dell’evento, garantendo un’accoglienza impeccabile e una gestione puntuale delle competizioni ospitate nella struttura bustocca.

La giornata di domenica ha regalato al pubblico una competizione di altissimo livello tecnico e artistico, grazie alla presenza di atleti che partecipano anche ad appuntamenti internazionali: il risultato è stata una gara intensa ed emozionante, caratterizzata da esecuzioni tecniche di grande valore e da un coinvolgimento emotivo che ha reso l’evento ancora più speciale. Per la società di casa, quella appena conclusa è stata una due giorni intensa ma decisamente gratificante.

Nella giornata inaugurale di venerdì 25 aprile, a Saronno, si sono messe in luce le atlete Ambra Di Iorio, protagonista di notevoli progressi nel suo primo anno di gare, e Martina Iudice, che ha mostrato evidenti miglioramenti tecnici, in particolare nei salti e nelle trottole.

La domenica ha visto salire sul podio Lorenzo Bigi, che ha conquistato un eccellente secondo posto nella categoria Divisione Nazionale D, confermando il valore e la preparazione degli atleti targati International Skating.

Dopo una settimana, ancora protagoniste per la Fase 2 Nazionale UISP nelle categorie Giovani, svoltasi a Vanzaghello, sono state Viola Fiaschi e Aurora Poloni. Le due atlete hanno affrontato la gara con grande impegno e determinazione: entrambe hanno portato a termine esercizi di buon livello, dimostrando carattere e voglia di crescere, consapevoli di possedere un potenziale superiore.

Nello stesso weekend, a Mortara, è stata la volta di Martina Iudice, impegnata nella categoria Esordienti Regionali B ai campionati regionali FISR: l’atleta ha colpito per la crescita dimostrata nelle difficoltà tecniche e per i miglioramenti evidenti anche nell’aspetto artistico.

Le competizioni proseguiranno per tutto il mese di maggio, culminando con i campionati nazionali UISP e FISR, in programma a partire da metà giugno. Intanto, si lavora con entusiasmo all’organizzazione del Gran Galà estivo dell’International Skating, in calendario per sabato 7 giugno: un evento unico, arricchito da giochi di luce e un’importante scenografia, che vedrà protagonisti tutti gli atleti della società, pronti a dare il meglio di sé di fronte a un palazzetto gremito.