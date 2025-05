Investì un poliziotto nel corso di un controllo antidroga a Varese: condannato a due anni e otto mesi

È di due anni e otto mesi la pena concordata tra le parti per il ventiduenne di origini albanesi fermato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate gravi e spaccio di droga. I fatti risalgono al 9 gennaio scorso a Varese del corso di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile.

La decisione è arrivata nella camera di consiglio in tribunale a Varese durante l’udienza di oggi, lunedì 5 maggio, di fronte al giudice dell’udienza preliminare Marcello Buffa. L’accordo fra le parti è stato raggiunto dal pubblico ministero Marilina Contaldo e dei difensori dell’imputato, Alberto Zanzi e Massimiliano Carnelli, mentre il sovrintendente della polizia di Stato che fa parte della squadra di droga che quel giorno rimase ferito in maniera grave, è rappresentato in giudizio dall’avvocato Daniele Pizzi, si è costituito parte civile. Il 22enne si trova oggi in regime di custodia cautelare in carcere, e verrà posto ai domiciliari: non potrà godere dei benefici della sospensione convenzionale della pena.

Il giudice ha stabilito anche una multa di 4500 € e la vittima ha presentato un risarcimento simbolico alla persona offesa. L’operazione scattò alle Bustecche di Varese nel mese di gennaio scorso quando un’auto sospetta con all’interno un ragazzo venne fermata dall’antidroga di Varese in borghese: il conducente per tutta risposta tentò di investire l’agente, un uomo di 45 anni in forza alla Squadra Mobile di Varese, causandogli profonde lesioni al volto. Poi l’auto del 22 enne venne fermata dai veicoli di servizio della polizia di Stato presenti nelle vicinanze, e il ragazzo venne portato in carcere, arrestato in flagranza di reato.