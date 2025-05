J.S. Bach ospite d’onore del Festival della Meraviglia a Laveno

Laveno Mombello si prepara ad accogliere tre serate speciali all’insegna della musica e del teatro in occasione della terza edizione del Festival della Meraviglia. Nel fine settimana del 16, 17 e 18 maggio si esibiranno tre artisti di livello internazionale, con repertori e spettacoli ispirati a uno dei più grandi compositori di tutti i tempi: Johann Sebastian Bach.

Gli spettacoli del Festival della Meraviglia nel segno di Bach

Si comincerà venerdì 16 maggio alle 20:00 a Villa Frua (Piazza Fontana 2) con Illumination: il concerto del fisarmonicista belga Philippe Thuriot. L’esibizione sarà un incontro a tutto tondo con la musica di Bach: dai brani più semplici alle composizioni più raffinate scritte per i migliori interpreti dell’epoca. Sarà anche l’occasione per conoscere lo stesso Philippe Thuriot, e il suo modo del tutto originale di esplorare i confini della musica classica. (Prenota il tuo posto)

Sabato 17 maggio alle 20:00 nella palestra del Liceo Sereni (Via 24 Maggio) l’appuntamento è con Il lato oscuro della musica: lo spettacolo scritto e interpretato da Henry Camus, attore e musicista nato a New York e ora residente in Svizzera. Camus esplorerà gli aspetti dolorosi che si nascondo dietro alle opere dei sui grandi modelli Bach, Prokofiev, Verdi, Satie e altri, senza però rinunciare a una nota di ironia. Una tragicommedia sulla creazione musicale. (Prenota il tuo posto)

A chiudere le serate musicali domenica 18 maggio alle 20:00 nella palestra del Liceo Sereni sarà 400: lo spettacolo musicale e teatrale scritto e recitato da Beppe Casales. Una rappresentazione multimediale sul cambiamento climatico e sul rapporto tra l’Uomo e la natura. Anche in questo caso, sarà protagonista la musica di Bach, in particolare la chaconne della Partita n. 2 per violino nel ruolo di struggente colonna sonora del monologo forte e sentito di Casales. Lo spettacolo è stato organizzato in collaborazione con Legambiente. (Prenota il tuo posto)

Un festival che vuole stupire e far riflettere

Con il ritorno del Festival della Meraviglia, Laveno Mombello diventa di nuovo punto di incontro di storie, esperienze e sensibilità diverse: per guardare il mondo da punti di vista nuovi. Il tema centrale dell’edizione 2025 sono i confini, intesi non come limiti invalicabili ma in quanto punti di incontro. A partire dal fine settimana del 16, 17 e 18 maggio e fino al primo giugno si susseguiranno tanti eventi diffusi nei luoghi più suggestivi della città, per viaggiare con l’immaginazione e riflettere. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del festival.

Il Festival della Meraviglia è promosso dall’Associazione Casanova APS, in partenariato con il Comune di Laveno Mombello, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto e con il sostegno della Comunità della Meraviglia – che sostiene il Festival dalla sua prima edizione tramite una donazione.