La giornalista che portò i Nirvana in Italia, Daniela Giombini presenta il suo documentario a Travedona Monate

“Com’era Kurt Cobain?” domanda la giovane ragazza che appare nel trailer del documentario Rome As You Are. Una frase che farà sicuramente eco sabato 24 maggio alle 21:00 all’interno del Cineteatro Sant’Amanzio di Travedona Monate. Una serata esclusiva, unica tappa nella provincia di Varese, che vedrà in sala Daniela Giombini che nel 1989 portò per la prima volta in Italia gli sconosciuti Nirvana e poi successivamente gli stessi Nirvana nel 1991, questa volta con un nuovo batterista e con il successo planetario sulle spalle.

In sala, dopo la proiezione, Daniela Giombini, tour manager della band dal 1989 al 1991 e autrice insieme a Dario Calfapietra del documentario, racconterà questa straordinaria avventura musicale. La serata sarà moderata da Filippo D’Angelo e Gianluca Crugnola e accompagnata dalla performance live della band Drop D.

A questo link è possibile prenotare il biglietto d’ingresso al prezzo promozionale di 10€ (+ 1,5€ di commissioni). La sera dell’evento, eventuali biglietti rimanenti saranno disponibili al costo di 13€.

Il documentario

“Anni ’80, una giovanissima giornalista musicale, Daniela Giombini, decide di provare ad organizzare concerti per gruppi internazionali. La cosa, iniziata quasi per gioco ma spinta da una grande passione, procede bene e si concretizza in una vera professione. Dopo nemmeno due anni le viene proposto di organizzare il primo tour italiano di due esordienti band americane provenienti dalla zona di Seattle. Una delle due si chiama Nirvana, è il 1989.

Da lì in poi niente sarà più uguale a prima e le cose procederanno ad un ritmo serrato. Nel 1991 Daniela organizzerà anche il secondo tour italiano dei Nirvana, subito dopo la pubblicazione dell’album “Nevermind” e sarà un compito arduo arginare le folle che si raduneranno ai vari concerti della band. Nel 2021 Daniela decide di invitare a Roma Bruce Pavitt, il co-fondatore della Sub Pop, etichetta di Seattle che lanciò la musica grunge. Insieme torneranno sui luoghi simbolo dei concerti romani dei Nirvana raccontando aneddoti e facendo rivivere emozioni e ricordi. La ricostruzione di quel periodo memorabile viene completata dalle testimonianze di persone del settore musicale che parteciparono a quei concerti.”