La notte del racconto: storie, pigiamini e peluche alla scuola dell’infanzia “Dalla Chiesa”

Una serata speciale ha illuminato i sorrisi dei più piccoli giovedì 15 maggio alla scuola dell’infanzia “Dalla Chiesa” di Varese, dove è andata in scena “La Notte del Racconto”. Ospiti i volontari di Nati per leggere, progetto nazionale che da anni promuove la lettura ad alta voce tra i bambini da 6 mesi a 6 anni, grazie alla sinergia tra l’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la Salute del Bambino.

Una quarantina i bambini presenti – su circa settanta iscritti alla scuola – con i genitori, ed accompagnati dai loro inseparabili peluche, avvolti nei pigiamini pronti ad addormentarsi tra le storie lette con passione dai volontari. Un’atmosfera raccolta e dolce, capace di trasformare la scuola in un rifugio accogliente per sogni, narrazioni e tenerezze.

L’idea, nata dalla sensibilità della maestra Cristina, responsabile del plesso scolastico, ha riscosso grande successo e sarà molto probabilmente replicata in futuro.