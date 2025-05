La Pallavolo Castronno vola in Serie C e festeggia 40 anni di passione

Un’annata semplicemente perfetta quella della Pallavolo Castronno, che con due giornate d’anticipo conquista la tanto agognata promozione in Serie C dopo un campionato dominato con sole due sconfitte.

La ciliegina sulla torta è arrivata sabato 10 maggio con il netto 3-0 rifilato alla UYBA, seguito da festeggiamenti che hanno coinvolto l’intera società, già proiettata verso il traguardo dei 40 anni che verrà celebrato nel settembre 2026.

Ma il successo della prima squadra non è un caso isolato: la filosofia della società guidata da Francesca Nicora e Marco Montagnini sta dando frutti straordinari anche nel settore giovanile, con le formazioni Under 14 e Under 16 che hanno conquistato il terzo posto nelle finali provinciali, dietro a “colossi” come UYBA e Futura.

(in questa foto U.14 Experience Castronno)

Con 120 atlete, dal minivolley fino alla prima squadra, la Pallavolo Castronno si conferma una delle realtà più virtuose e in crescita del panorama pallavolistico varesino, capace di coniugare risultati sportivi e crescita tecnica delle giovani promesse.

(U.16 Experience Castronno)

“La promozione in Serie C è il coronamento di un percorso partito dalla Prima Divisione con lo stesso gruppo di ragazze, che ha vinto il campionato di Serie D e ora quello di Serie C,” sottolinea il Direttore Sportivo Francesca Nicora, ex giocatrice di Serie A. “Un plauso particolare va alle nostre atlete che giocano con impegno e dedizione straordinari.”

Dietro questi successi c’è un staff tecnico di alto livello: oltre alla DS Nicora e al Direttore Tecnico Montagnini, figurano la preparatrice atletica Lucia Imperiali, ex giocatrice di Serie A, l’allenatrice Giorgia Ugolini, cresciuta proprio nel vivaio castronnese, Emanuele Marini, allenatore, cresciuto a Castronno e attualmente giocatore di serie C, e l’ultimo innesto Moreno Fragapane.

“Sono molto contento dei risultati ottenuti dopo una decina d’anni da direttore tecnico,” commenta Marco Montagnini, allenatore delle tre squadre e artefice principale dei risultati raggiunti. “La Pallavolo Castronno, come tutte le storie sportive, ha attraversato alti e bassi. Il duro lavoro ci ha portato alla vittoria del campionato sabato sera, ma già da oggi ricominciamo da capo con nuovi obiettivi.”

La Pallavolo Castronno si conferma così un modello vincente nel panorama pallavolistico provinciale, con un occhio sempre attento alla crescita del settore giovanile, vero fiore all’occhiello della società. L’approdo in Serie C rappresenta solo l’inizio di un nuovo capitolo per una realtà che, a quarant’anni dalla sua fondazione, continua a crescere e a raccogliere successi.