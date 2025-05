La Pro Patria si aggiudica l’andata dei playout: Ferri stende la Pro Vercelli

Vittoria importantissima a Busto Arsizio per la Pro Patria, che nell’ultima gara casalinga della stagione di sabato 10 maggio si aggiudica l’andata dei playout superando di misura (0-1) la Pro Vercelli.

Davanti a quasi duemila spettatori (record di presenze dal post-covid) e dopo novanta minuti di battaglia, in cui i tigrotti biancoblu hanno sfiorato più volte il vantaggio con Mallamo, Piran e Mehic (tre occasioni finite sopra la traversa, a decidere il primo dei due match è il colpo di testa di Davide Ferri al 82′.

Ma è ancora presto per poter festeggiare la salvezza. Prima servirà passare indenni dal Piola di Vercelli nella gara di ritorno di sabato 17 maggio, con i bustocchi obbligati a mantenere il vantaggio complessivo fino al termine dei prossimi novanta minuti. Se il punteggio aggregato dovesse infatti ritornare in parità, a quel punto sarebbero i piemontesi a rimanere in Serie C in virtù del miglior posizionamento in classifica al termine della stagione regolamentare.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO

RIVIVI LA PARTITA

IL TABELLINO:

PRO PATRIA-PRO VERCELLI 1-0 (0-0)

Reti: 38′ st Ferri (PPA)



Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Bashi, Alcibiade, Coccolo; Piran, Ferri, Mallamo (41′ st Mehic), Barlocco (24′ st Renault); Pitou (41′ st Terrani), Rocco (26′ st Citterio); Beretta. A disposizione: Pratelli, Bongini, Reggiori, Curatolo, Palazzi, Nicco, Miculi, Cavalli, Vaglica. Allenatore: Caniato.

Pro Vercelli (3-5-2): Franchi; Clemente, Sbraga, De Marino (41′ st Serpe); Rutigliano (29′ st Emmanuello), Iotti, Schenetti, Iezzi, Carosso; Romairone (41′ st Coppola), Comi. A disposizione: Rizzo, Lancellotti, Cirillo, Marchetti, Siafa, Burruano, Contaldo, Pino, Antolini. Allenatore: Gardano.

Ammoniti: Carosso (PVE), Schenetti (PVE), Rutigliano (PVE)

Arbitro: Lovison di Padova

Collaboratori: Parisi di Bari e Morea di Molfetta

IV Ufficiale: Burlando di Genova

Var: Miele di Nola

Avar: Restaldo di Ivrea