La Sette Laghi riporta all’interno la gestione dei farmaci. Soluzione provvisoria per il materiale sanitario

Entro inizio giugno verrà definita la nuova gestione del magazzino, i farmaci saranno completamente gestiti all’interno dell’azienda ed entro fine anno si procederà con un bando nuovo che assegnerà l’esternalizzazione della sola distribuzione.

Problemi insanabili

Dopo tre mesi critici, tra segnalazioni di difficoltà e tentativi di correggere il tiro, l’accordo tra la Sette Laghi e la ditta appaltatrice del servizio di gestione del magazzino e di distribuzione si sta risolvendo. È la stessa azienda ospedaliera ad aver chiesto la rescissione, alla luce degli insanabili problemi che rendono difficoltosa la normale attività di ospedali e distretti.

L’annuncio è arrivato dallo stesso direttore generale Giuseppe Micale che, insieme al direttore amministrativo Ugo Palaoro e alla direttrice sanitaria Adelina Salzillo, ha provato a correggere il tiro coinvolgendo anche Prefettura, Procura della repubblica e Direzione generale Welfare di Regione Lombardia.

Una nuova soluzione provvisoria

La nuova organizzazione prevede il ritorno di tutti i farmaci nel magazzino al piano meno 2 del monoblocco di Varese. Per poter procedere, si sta completando l’opera di ammodernamento degli armadi semiautomatici installati nel 2007 e l’affitto di nuovi completamente robotizzati. Tutta la gestione sarà, dunque, gestita dal personale dell’azienda che sarà anche implementato con nuove figure.

In questi mesi, la distribuzione dei medicinali nei presidi è stata la parte più delicata: « I farmaci salvavita, quelli destinati ai pazienti in dialisi e tutto il materiale di reparti particolari, come le sale chirurgiche o i laboratori, sono stati subito riportati al Circolo – ha assicurato la dottoressa Salzillo – così come abbiamo aumentato il servizio di distribuzione diretta ad alcune tipologie di pazienti. Devo però ammettere che il personale si è spesso trovato a lavorare in condizioni di stress per la non puntuale consegna».

I tentativi della ditta appaltatrice di aggiustare il tiro, convocando anche personale molto esperto per formare gli addetti, non ha portato ai miglioramenti auspicati. Così, si arriverà a una risoluzione del contratto e a un affidamento provvisorio motivato da “somma di urgenza”, come previsto dal nuovo codice degli appalti. In questi giorni sono in corso trattative con alcuni operatori del settore interessati a subentrare nel servizio e a prendere in gestione l’attuale magazzino di Solbiate Arno, sempre che la ditta appaltatrice attuale favorisca il passaggio.

Entro fine anno, poi, la Sette Laghi emetterà di nuovo un bando che varrà fino al 2031, per il servizio di sola distribuzione dei beni e presidi in un deposito che sarà esterno all’area ospedaliera: la Sette Laghi non ha i fondi e i tempi necessari a ristrutturare e mettere a norma il suo deposito.

Il coordinamento della logistica per beni e servizi resterà stabilmente in capo all’ASST Sette Laghi.

