La sostenibilità che diventa musica, gli studenti di Laveno premiati da Acinque

Doppia medaglia d’oro per il Liceo Sereni di Laveno Mombello che ha conquistato il concorso “Sustainable song” promosso da Acinque. La scuola, infatti, si è posizionata in prima posizione sia per il maggior numero di canzoni proposte (ben quattro), ma anche per aver creato la canzone più apprezzata. Mercoledì 28 maggio, gli studenti sono stati premiati dal presidente di Acinque Matteo Barbera e hanno assistito al monologo teatrale Evoluzione – Riflessioni postume di un australopiteco dell’attore Saverio Bari.

“Sustainable song” è un’iniziativa lanciata da Acinque per promuovere nelle scuole i temi della sostenibilità, della tutela dell’ambiente e della transizione ecologica attraverso un concorso musicale rivolto agli studenti. L’idea rientra nel Progetto scuole di Acinque, che negli anni ha offerto la possibilità a tante classi di partecipare a visite guidate, webinar e seminari di approfondimento.

La canzone vincitrice del concorso è Fast fashion fast mind, scritta dagli studenti della 4LES e interpretata dalle studentesse Elisabet Bianchi, Eda Aliraj e Sophie Danza. Grazie al loro risultato, la scuola ha ottenuto un contributo di 400 euro da parte di Acinque.

«Congratulazioni – commenta il presidente di Acinque Matteo Barbera – a tutti gli studenti e insegnanti che hanno partecipato. La 4LES del Liceo di Laveno è riuscita non solo a creare una canzone accattivante e matura, ma è stata capace di realizzare un prodotto in grado di aiutarci a continuare questo progetto e promuovere stili di vita più sostenibili e una maggiore consapevolezza sui temi ambientali e sociali».

«Ci sta particolarmente a cuore il tema della responsabilità nei confronti delle nuove generazioni – ha aggiunto Barbera – sia in termini di declinazione dei nostri business, tutti improntati al valore della sostenibilità, sia dal punto di vista della sensibilizzazione e della diffusione dei valori green, della transizione energetica e dell’economia circolare».

Il progetto, lanciato a inizio anno, ha messo a terra diverse attività: dalle lezioni/confronto online, alla possibilità di svolgere una indagine socio-territoriale di classe sui temi affrontati, dalla proposta di visionare video-interviste a realtà aziendali di diversa natura che raccontano la sostenibilità. Inoltre i ragazzi maggiorenni che hanno preso parte al percorso possono anche candidarsi all’alternanza scuola lavoro. In totale, il progetto ha coinvolto 1330 studenti da 19 istituti superiori della Lombardia.

Il monologo di Saverio Bari al Liceo Sereni di Laveno Mombello