«La troveremo». A Gallarate un seminario e una raccolta fondi per sostenere la ricerca sulla Sindrome di Down

«La troveremo. È impossibile che non riusciamo a trovarla». Con queste parole cariche di determinazione e fiducia il professor Jérôme Lejeune, pioniere nella ricerca sulla trisomia 21, apriva una strada che ancora oggi guida la comunità scientifica. Ed è proprio nel solco tracciato dal genetista francese che si inserisce il Progetto Genoma 21, la più ampia ricerca clinico-sperimentale condotta in Italia per individuare una possibile terapia capace di affrontare la disabilità intellettiva legata alla Sindrome di Down.

Domenica 25 maggio alle ore 11.30, presso l’Istituto Superiore “Giovanni Falcone” di Gallarate, si terrà un seminario divulgativo aperto al pubblico, che sarà seguito da un pranzo di raccolta fondi a sostegno del progetto. Un’occasione preziosa per avvicinare la cittadinanza ai progressi scientifici e sostenere concretamente il lavoro dei ricercatori.

Il Progetto Genoma 21, ispirato al pensiero del professor Lejeune, è portato avanti dal Laboratorio di Genomica del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna, in collaborazione con l’Unità Operativa di Neonatologia del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. Al seminario interverrà il professor Pierluigi Strippoli, docente associato di Biologia applicata presso l’Università di Bologna e responsabile del progetto, che illustrerà ai presenti i risultati raggiunti e le prospettive future di una ricerca che coniuga rigore scientifico e profondo rispetto per la persona.

Oltre agli aspetti strettamente terapeutici, il valore umano che permea questa iniziativa rappresenta una componente fondamentale: ogni passo avanti nella ricerca si traduce nella possibilità concreta di migliorare la qualità della vita di migliaia di persone e delle loro famiglie.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni è possibile contattare il numero 351 4738875.