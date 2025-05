La Varesina chiude con un pari: l’1-1 condanna il Magenta alla retrocessione

Non è bastato un punto al Magenta di Alessandro Lorenzi per mantenere la Serie D. L’1-1 finale di Venegono Superiore in casa della Varesina ha condannato i milanesi – complice il 3-3 al 94’ del Crema a Ospitaletto – alla retrocessione dopo una sola stagione nella massima serie dei dilettanti. Per le fenici invece un punto che chiude una stagione in chiaroscuro, terminata a quota 64 punti, al sesto posto ma a quattro lunghezze dai playoff.

LA CRONACA

Succede tutto nei primi minuti di gara: Varesina in vantaggio dopo 6’ grazie alla rete di capitan Gasparri, il pareggio arriva al 10’ con Lo Monaco. Poi poche altre emozioni, fino al termine della gara. Per la squadra di mister Spilli un pareggio che non dice molto di più su una stagione che era nata con ben altre ambizioni. Per il Magenta invece una giornata che si conclude con grande amarezza e con la notizia del pari del Crema che condanna al ritorno in Eccellenza.

IL TABELLINO

Varesina – Magenta 1-1 (1-1)

Varesina (3-4-3): Chironi, Mapelli, Caverzasi (67’ Ghioldi), Pirola; Miconi, Gianola, Guidetti (53’ Rosa), Giorgi (77’ Argint); Mazia (53’ Sassi), Gasparri, Bertoli (74’Guri). A disposizione: Sorrentino, Coghetto, Mauri, Sacco. All: Spilli

Magenta: Salvato, Decio, Brogni, Gatelli, Martinez, Raso (91’ Mazzarani), Grandinetti (86’ Bossi), La Vigna, Toldo (85’ Valmori), Lo Monaco (77’ Grimaldi), Mascheroni (77’ Calegari). A disposizione: Cucinotta, Squitieri, Brasolin, Belli.

Arbitro: Borello di Nichelino (Gorgoglione/Celestino)

Marcatori: 6’ Gasparri (V), 10’ Lo Monaco (M)

Ammoniti: Spilli (V), Lo Monaco (M), Toldo (M), Argint (V)

Note: cielo nuvoloso, campo in perfette condizioni, circa 400 spettatori. Angoli: 2-6. Recupero 1’ + 5