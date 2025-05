Le violente precipitazioni su Varese: 80 millimetri di pioggia in poche ore

La pioggia più forte, nel giro di poche ore, è caduta neanche a farlo apposta sul’Osservatorio del Campo dei fiori di Varese: più di 80 millimetri d’acqua dalla mezzanotte fino alle prime ore del mattino di lunedì. Una precipitazione forte, che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e di tutti i distaccamenti della provincia (nella foto, un vigile del fuoco impegnato nei giorni scorsi)

Del resto la quantità di acqua scesa nella notte fra domenica e lunedì è notevole. Di poco più inferiore è stata la portata di precipitazioni cadute su Varese centro: 77,9 millimetri dalla mezzanotte con una portata di circa 10 millimetri l’ora.

Minori le portate di acqua caduta nelle altre zone della provincia coperte dai pluviometri dell’Osservatorio: a Cassano Valcuvia 54,7 millimetri, al Parco Pineta 18,2 millimetri.

Un quadro meteo frutto delle previsioni che parlano di forte instabilità persistente fino ai prossimi giorni con un andamento fotocopia a quello previsto per lunedì: molto nuvoloso o coperto. Piogge diffuse con rovesci e temporali localmente di forte intensità. Neve sulle Alpi fino a circa 2100m. Nel pomeriggio a tratti asciutto. Temperature massime in calo. Per assistere ad un miglioramento si dovrà attendere giovedì e venerdì quando la tendenza del Centro geofisico prealpino ipotizza schiarite più frequenti e rialzo termico.