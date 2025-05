Lago alto a Gavirate: realizzato un percorso provvisorio per attraversare il tratto inondato

Piogge abbondanti e il lago esonda nel tratto del lungolago di Gavirate. Lo scorso anno le intense precipitazioni avevano creato gravi disagi per la popolazione residente e i locali pubblici nella zona. Al momento, le condizioni sembrano meno preoccupanti ma le piogge della scorsa settimana hanno fatto riaffiorare i timori.

L’amministrazione di Gavirate ha, tra i suoi obiettivi, quello di dare una soluzione stabile al problema con interventi di sistemazione dell’alveo del Bardello, l’emissario che permette di far defluire l’acqua.

Per risolvere l’attuale problema dell’acqua alta nel parco della Folaga Allegra, il vicesindaco Roberto Zocchi spiega gli interventi di contenimento decisi: «Abbiamo ricavato un percorso con l’utilizzo di ghiaia così da permettere di attraversare l’area fangosa. È la soluzione più rapida e attuabile per garantire l’accesso. L’unica raccomandazione è quella di percorrerlo con mezzi tipo bicicletta o monopattini a mano. È un’attenzione legata soprattutto alla sicurezza. Sono stati posizionati i cartelli per evidenziare l’obbligo, ma qualcuno che contravviene c’è».

L’operazione sul Bardello, invece, ha un respiro più ampio: partita lo scorso anno, ha visto proprio una decina di giorni fa l’intervento della Protezione civile che ha provveduto a ripulire gli argini e il letto dagli alberi: «L’azione della protezione civile sulla riva del fiume, eliminando gli alberi in eccesso, ha permesso di portare a termine la relazione idraulica richiesta da Regione. Ora potremo andare a confrontarci – ha sottolineato il vicesindaco Zocchi – per individuare le misure adeguate da mettere in atto». Per questi interventi sono stati stanziati circa 20.000 euro in vista di una soluzione definitiva che, ci si augura, potrà contenere gli allagamenti in occasione di eventi atmosferici violenti.