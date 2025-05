L’Amministrazione Comunale di Olgiate Olona risponde alle critiche sul Polo Logistico:”

In risposta alle dichiarazioni rilasciate dall’associazione Futura Civitas il 3 maggio 2025, l’amministrazione comunale di Olgiate Olona ha precisato che tutte le informazioni relative al progetto del Polo Logistico sono disponibili da oltre un anno sul sito della Regione Lombardia, dove gli atti amministrativi possono essere liberamente consultati.

Il progetto, che ha suscitato dibattito pubblico e politico, è stato oggetto di discussioni in numerosi incontri e commissioni dal 2014 ad oggi, e ha continuato ad essere trattato in Consiglio Comunale, dove alcuni membri di Futura Civitas erano presenti come consiglieri.

L’Amministrazione ha sottolineato che tutte le informazioni riguardanti il Polo Logistico sono state regolarmente condivise e che le eventuali richieste di maggiore trasparenza sono frutto di una mancata consultazione degli atti già disponibili. A tal proposito, è stata giudicata pretestuosa la richiesta di chiarimenti, vista la disponibilità pubblica dei documenti e la discussione aperta sul progetto.

Il Polo Logistico, secondo l’Amministrazione, porterà grandi benefici alla comunità di Olgiate Olona, e le criticità sollevate non hanno reso necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), come confermato dagli organi competenti. Il comunicato evidenzia anche che Futura Civitas, sebbene si presenti come un’associazione non politica, promuove spesso iniziative politiche che contrastano apertamente con il lavoro dell’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione ha ribadito il proprio impegno per la trasparenza, sottolineando che tutte le decisioni sono prese nel pieno rispetto delle normative e delle procedure amministrative. Ha anche sottolineato la sua disponibilità al dialogo costruttivo con tutte le forze sociali e politiche, ma ha invitato a farlo basandosi su informazioni oggettive e verificabili.

Concludendo, l’Amministrazione ha ribadito l’importanza di un confronto democratico che rispetti le normative vigenti, e ha invitato chi esercita il diritto alla critica a farlo nelle sedi appropriate e con la piena conoscenza delle procedure amministrative.