“Lancia il tuo desiderio al mondo”: sono in cento i giovani varesini che hanno raccontato i loro sogni

E’ arrivato alle battute finali il Concorso per i giovani varesini “Lancia il tuo desiderio al mondo”, promosso dagli enti organizzatori del Festival di San Vittore 2025 e, nello specifico, Educational Team Cooperativa sociale di Varese con Comunità Educante Agorà.

Il concorso ha riscosso molto successo già in questa sua prima edizione: sono state un centinaio le partecipazioni di ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni di Varese e provincia che hanno espresso i loro desideri ed aspettative attraverso poesie, testi, foto, dipinti, video, canzoni con opere che hanno documentato un’umanità viva e commovente ed hanno proposto in modo artistico e creativo importanti riflessioni sul valore della vita.

Molto soddisfatti i componenti della giuria: «Le risposte dei ragazzi sono state di straordinaria qualità e chiedono a noi adulti di riflettere con altrettanta serietà sul nostro rapporto con i giovani, a cui dobbiamo dare la fiducia che merita chi è in cerca di un significato vero per la vita». ha spiegato la pedagogista Patrizia Bianchi, coordinatrice del concorso e presidente della giuria composta da Andrea Giacometti, giornalista, Laura Caruso, garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Comune di Varese, Giorgia Marzano, esperta di politiche giovanili, e Franco Bruschi, insegnante.

Il gruppo ha lavorato intensamente per definire quali opere meritassero i premi previsti: decisione difficile, al punto che si è deciso di raddoppiare i premi previsti, con una qualificazione ex-aequo dei vincitori nelle varie sezioni.

Così, grazie soprattutto alla disponibilità della Cooperativa Educational Team e dei donatori del premio Golonia, ciascun premio – il più importante dei quali è il Premio Golonia, dedicato ad un insegnante, il professor Giuseppe Golonia, scomparso qualche tempo fa – sarà assegnato a due opere e non ad una sola. Sono poi state previste delle segnalazioni e delle menzioni speciali.

I nomi dei vincitori saranno resi noti nel corso delle premiazioni, che avverranno sabato 10 maggio alle 10 alla sala Montanari. In particolare il Premio Golonia sarà consegnato dal Sindaco di Varese, Davide Galimberti, che è stato suo allievo.