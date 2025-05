L’anticipo d’estate sta per finire. Tornano le piogge sul Varesotto

Questo anticipo di estate sta per finire sul Varesotto e sul resto del nord Italia. Il sole farà capolino ancora domani, domenica, tra le nuvole che in serata si addenseranno per scaricare le prime piogge anche sotto forma di temporale. Le temperature inizieranno a diminuire riposizionandosi poco sotto la media del periodo. L’instabilità dovrebbe durare per tutta la settimana dal 5 all’11 maggio.

Per la giornata di domani 04 maggio, già dal mattino, saranno possibili rovesci o temporali isolati sulle Alpi. Dal primo pomeriggio le precipitazioni a carattere temporalesco si intensificheranno e insisteranno prevalentemente sulla fascia prealpina in particolare sui settori occidentali, dove sono attese le cumulate di pioggia maggiori.

Ne conseguiranno piogge diffuse e anche di forte intensità sulle Prealpi, da moderate a forti sulle Alpi e nella fascia pedemontana, più isolate o assenti altrove. La ventilazione è prevista in rinforzo dai quadranti meridionali, soprattutto nei settori meridionali della regione.

Il Centro Funzionale nella mattinata di domani 04/05 analizzerà i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata. Per il momento l’allerta diramata dalla Protezione Civile sul settore prealpino e della pianura varesotta è gialla.