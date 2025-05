Lavori all’ufficio postale di Bodio Lomnago, sportelli chiusi dal 21 maggio all’inizio di luglio

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Bodio Lomnago di Piazza Benemerita Arma Dei Carabinieri 9, da mercoledì 21 maggio, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, rientra in “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale di Bodio Lomnago comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, prevista per l’inizio di luglio, salvo ulteriori comunicazioni, sarà inoltre possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello e i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile a disposizione dei cittadini.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Casale Litta, via Roma 4, che fino alla riapertura dell’Ufficio Postale di Bodio Lomnago sarà a disposizione dei cittadini, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45, dotato di ATM attivo 24/7.