Lavori nella casa di comunità di Arcisate: da lunedì 19 maggio l’ambulatorio di oculistica trasferito a Varese

A partire da lunedì prossimo, 19 maggio, nella sede della Casa di Comunità di Arcisate di Via Campi Maggiori 23 ci saranno lavori di adeguamento derivanti da interventi PNRR che si protrarranno fino alla fine dell’anno.

Il cantiere avanzerà per step in tre fasi della durata di circa due mesi ciascuna.

Ne consegue la necessità di modificare i percorsi interni per il raggiungimento dei vari servizi/ambulatori e lo spostamento, in alcuni casi definitivo, in altri provvisorio, di alcune attività.

Nello specifico, nella prima fase, da lunedì 19 maggio:

l’Ufficio Invalidi, con relativa Commissione, è trasferito al piano rialzato della struttura di via Matteotti n.20 ad Arcisate. Tale spostamento è da considerarsi definitivo.

la Commissione Medica Locale Patenti è trasferita provvisoriamente sempre al piano rialzato della struttura di Via Matteotti n. 20,ad Arcisate, per circa due mesi (con possibilità di proroga).

l’ambulatorio di Oculistica è trasferito a Varese, nella sede di Viale Monte Rosa per circa 2 mesi.

L’Azienda si scusa per i disagi.