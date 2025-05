L’avvio del Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Alle 16.30 l'”Extra Omnes”

133 cardinali provenienti da 70 paesi si avviano verso il percorso che porterà all’elezione del nuovo Papa. Dalle 16.30 i cardinali si riuniranno nella Cappella Sistina “blindata”. Verso le 19 ci sarà il responso dell’unico scrutinio del giorno.

La votazione prevedere quattro voti al giorno, per 3 giorni, poi la pausa di un giorno, e successivamente altre sette votazioni e altre eventuali pause.

Storia

Le prescrizioni della segretezza del conclave sono contenute principalmente in un documento emesso da papa Giovanni Paolo II nel 1996, la costituzione apostolica “Universi Dominici Grecis”, poi modificato in parte dal suo successore Benedetto XVI nel 2013 con un altro documento:

“Per tutta la durata del conclave è imposta la più assoluta segretezza: a tutto il personale presente è fatto divieto di rivelare qualsiasi informazione anche minima in merito all’elezione.

Ai cardinali è fatto ordine di tenere segreta per sempre qualunque informazione riguardante il conclave, anche dopo che esso sia concluso.”

Identikit del nuovo Papa

Papa Francesco ha designato la maggior parte dei cardinali che eleggeranno il suo successore, 108 su 135. Dei restanti 27 cardinali, 22 sono stati scelti da Benedetto XVI, il suo predecessore, e 5 da Giovanni Paolo II.

Le nomine del passato pontefice hanno dato spazio a molte supposizioni sul nuovo Papa e in particolare sul fatto che potrebbe seguire le orme di Papa Francesco.

Cardinali papabili

Tra i cardinali che potrebbero diventare pontefici, il più quotato è il Segretario di Stato Pietro Parolin, si dice che possa contare su un consenso teorico di una cinquantina di voti.

È il favorito della vigilia, il nome ricorre più spesso nei conciliaboli insieme a quelli del patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa e di Luis Antonio Tagle, il più simile a Papa Francesco per idee, approcci e distanza dall’Occidente.