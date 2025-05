Le 0048 tornano in passerella, più che amiche sono sorelle unite dalla battaglia contro il tumore

Sono una dozzina di donne. Più che amiche, sorelle. Si sono date un nome, le 0048, e uno slogan “tegnas da cunt”, prenditi cura di te.

Sostegno a volare più alto dell’angoscia che le vuol tirare giù

La loro storia è iniziata nei reparti oncologici dell’ospedale di Varese. Mentre attendevano la terapia o l’incontro con il medico. Hanno riconosciuto, riflessi negli occhi altrui, la stessa ansia, la paura, ma anche la voglia di non abbattersi, di alzarsi e continuare a combattere contro quell’inquilino indesiderato.

Sono tutte donne (“Avevamo un uomo ma lo abbiamo perso per strada”), sono Monica, Lory, Rita, Maria, Katia, Kathe, Dani, Patrizia e, da quando si sono incontrare, non si sono più lasciate. Si chiamano, si sostengono, si aiutano e, soprattutto, volano alto, sopra quell’angoscia che mira a tirarle giù.

“Ci siamo guardate e siamo diventate una famiglia”

«Mi emoziona ancora ricordare la prima volta che ci siamo trovate – racconta Monica – Io mi ero unita per caso, grazie alla segnalazione di un’infermiera del reparto dove svolgevo terapia. Eravamo nel negozio di un parrucchiere, che gentilmente ci aveva ospitato. C’è chi era seduta al lavacapelli, chi nella poltrona del taglio, chi vicino ai caschi. Ci siamo guardate e siamo diventate una famiglia».

Le 0048: nome dell’esenzione del ticket a cui è stato aggiunto lo 0 c0me 007

Il nome 0048 è legato all’esenzione del ticket per i pazienti oncologici (048) a cui hanno aggiunto uno zero per sembrare delle 007 in missione: « La missione di tutte è quella di non lasciare sola nessuna» spiega Stefania che è un po’ il collante del gruppo, arrivata per caso, come figlia di paziente oncologica, e subito sostenitrice di tanta forza e vitalità. « Quando una è sfiancata dalla terapia o dalla notizia del ritorno della malattia, le altre corrono in soccorso – racconta Stefania – Escogitano innumerevoli idee per celebrare la vita e gioire del momento. Sono la spalla per le altre, perché nel gruppo ritrovano quell’empatia e quella complicità che solo chi vive un’esperienza di questo tipo riesce a cogliere appieno».

Tra gli oggetti ideati c’è il “gioiometro” un orologio che segna l’umore quotidiano: «Quando il segnalatore scende, significa che occorre reagire e tirarsi su. Così scatta il mutuo aiuto: una telefonata, un caffè in compagnia e si recupera lo spirito battagliero» assicura Monica che non minimizza la fatica dell’impresa: « Ma io sono una che non si abbatte mai. Esco sempre a testa alta».

Siamo un tantino chiassose

Nel loro calendario, tra un’incombenza, una terapia o un controllo medico c’è sempre qualche appuntamento con le 0048: « Siamo un tantino chiassose – ammette Stefania – e non passiamo inosservate quando ci ritroviamo a mangiare tutte insieme». Uscite di gruppo che, a volte, sollevano qualche mugugno tra i vicini di tavolo, ma più spesso raccolgono calore e affetto.

Ed è proprio durante queste uscite pubbliche che hanno raccolto amici e sostenitori per organizzare il loro prossimo appuntamento annuale: « È il terzo anno che sfiliamo a Villa Recalcati – ricorda Monica – È stata la nostra Alma, ex modella, a lanciare la proposta e trovare in noi il lato migliore. Ci ha insegnato a mostrare la nostra bellezza interiore. La prima volta, ci siamo divertite tantissimo e abbiamo emozionato i presenti quando, alla terza uscita in passerella, ci siamo tolte le parrucche che indossavamo, mostrandoci per quello che eravamo. È stato un colpo di scena che nessuno si aspettava e che è rimasto nel cuore di tutti».

La prossima sfilata a Villa Recalcati

Il prossimo 18 maggio a Villa Recalcati ci sarà la terza passerella delle ragazze 0048 e sarà dedicata ai “sorrisi”. Presenterà, oltre ai capi gentilmente concessi da alcune boutique di Varese, anche i vestiti che le stesse modelle hanno realizzato da sole, nei loro laboratori, come vere stiliste, che hanno giocato di squadra per disegnare, tagliare e cucire tutti gli abiti.

«Queste ragazze hanno il coraggio di mostrarsi in pubblico – sottolinea Stefania – Un messaggio di forza estrema: non hanno un fisico da modelle perché la terapia ha minato il loro corpo. Ma sanno esprimere una bellezza più profonda, intima e travolgente. Hanno un minimo comune denominatore che è la forza: dei sorrisi e dell’amore. Sono donne forti e fiere che guardano davanti per vivere la vita appieno. Hanno capito sulla loro pelle che la vita è un bene prezioso da tutelare. Insieme sono magiche. Io sono solo una portavoce di questa magia».

I lavori preparatori in vista della terza sfilata sono già partiti: ci sono stati shooting fotografico e prove di “trucco e parrucco”. Dopo Varese, saranno il 22 giugno a Viggiù sempre con la forza del sorriso: «Raccogliamo fondi che destiniamo ad altre associazioni – dice Monica – Noi siamo amiche che si divertono insieme, ma vogliamo anche aiutare gli altri».

Le 0048 hanno una pagina Facebook dove si raccontano ed esaltano la forza dei sorrisi.