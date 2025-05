Le dieci imprese “star” della provincia di Varese: crescita, utili e performance sopra la media

Il periodico “Made in Varese” le indica come “star”, cioè quelle imprese che in provincia di Varese soddisfano i requisiti di eccellenza. Stiamo parlando di aziende che hanno un fatturato di almeno 25 milioni di euro, una crescita dei ricavi per anno superiore al 20 per cento e un indice utile/fatturato superiore al 5%.

Tra le dieci star, in base ai bilanci 2023, al primo posto c’è la Cesare Galdabini azienda metalmeccanica di Cardano al Campo che produce macchine statiche universali per la prova di materiali, macchine per la raddrizzatura e presse. Questa azienda ha avuto nel 2023 un fatturato pari a 36.596.000 euro con una variazione rispetto al 2022 pari al 28,9 per cento, un utile di 12.258.000 euro, un indice utile/fatturato del 33,5%.

Al secondo c’è Laventinove di Busto Arsizio, azienda del settore edilizia, general contractor per progetti residenziali e di riqualificazione energetica. Nel 2023 ha avuto una variazione nella crescita del fatturato del 165,5%, passando da 11.335.000 euro di fatturato del 2022 a 30.205.000 euro nel 2023, con utile di 9.988.000 euro e un indice utile/fatturato del 33,1%.

Al terzo posto c’è la Foroni di Gorla Minore, azienda metallurgica che produce leghe a base di Nichel, leghe speciali per uso industriale, con un fatturato 161.846.000 euro, una variazione del 23,1%, un utile di 42.449.000 euro e un indice utile/fatturato pari al 26,2%.

A seguire la Colmec, azienda meccanica di Busto Arsizio che produce linee di estrusione e attrezzature per la miscelazione della gomma, il cui fatturato nel 2023 è stato pari a 30.639.000 con una variazione del 25,4%, un utile di 6.160.000 euro, un indice utile/fatturato del 20,1 %.

Al quinto posto c’è la G. Candiani di Tradate, azienda plastica specializzata in packaging cosmetico e contenitori per la cosmetica e la profumeria d’alta gamma. Nel 2023 ha avuto un fatturato pari a 37.443.000 euro con una variazione del 142,2%, un utile di 7.176.000 e un indice utile/fatturato del 19,2%.

Sesta posizione per la Forgiatura Marcora, azienda metallurgica con 36.062.000 di fatturato una variazione del 29,4%, un utile di 5.441.000 euro e un indice utile/fatturato pari a, 15,1%.

Al settimo posto un’altra azienda di Cardano al Campo, la MC Prefabbricati, azienda del settore cementi che realizza fabbricazioni in cemento armato. Nel 2023 il fatturato della Mc Prefabbricati è stato di 52.644.000 euro con una variazione sul 2022 pari al 44,6%, un utile di 6.076.000 euro e un indice utile/fatturato pari al 11,5%.

In ottava posizione c’è la Eurovetro. L’azienda di Origgio, che si occupa del riciclo e recupero di bottiglie in vetro e lattine, nel 2023 ha avuto un fatturato pari a 58.278.000 euro con una variazione del 57,4% rispetto all’anno precedente. L’utile è stato pari a 6.445.000 euro con un indice utile/fatturato pari all’11,1 per cento.

Al nono posto troviamo la Air Pullman, azienda di Somma Lombardo, specializzata in collegamenti con e tra aeroporti, servizi di granturismo che nel 2023 ha realizzato un fatturato di 48.992.000 euro con una variazione del 24,3% , un utile pari a 4.413.000 euro e un indice utile/fatturato del 9%.

Chiude la classifica delle dieci aziende star, la T.D. Group di Buguggiate, azienda specializzata in servizi di pulizia professionali, con 28.510.000 euro di fatturato, una variazione rispetto al 2022 del 119,2 %, un utile pari a 2.350.000 euro e un indice utile/fatturato pari all’8,2%.