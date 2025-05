Le giocate pagate col bancomat: sospesa dalla Finanza di Busto Arsizio la licenza di una sala slot

Sospesa la licenza di una sala slot a Busto Arsizio e denunciati dalla guardia di Finanza due imprenditori per “abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento“

Il provvedimento è scattato al termine di un’articolata attività di analisi che ha individuato condotte di abusivismo finanziario, consistenti in pagamenti fittizi tramite POS per elargire denaro contante ai giocatori, permettendo loro di continuare a giocare. Una prassi che ha fatto emergere un volume illecito stimato in circa 2 milioni di euro in due anni.

I titolari, di origine straniera, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. La questura ha quindi disposto la sospensione dell’attività per 20 giorni, in considerazione della gravità dei fatti. Il caso si inserisce in un più ampio piano operativo della Guardia di Finanza finalizzato al rispetto delle normative antiriciclaggio e alla tutela dei giocatori, anche contro i rischi legati alla ludopatia.

Grazie all’applicativo “SCAAMS”, le Fiamme Gialle monitorano eventuali irregolarità, come l’uso illecito delle slot fuori orario. A Busto Arsizio, già tre esercizi sono stati multati, con sanzioni da 516 a 3.098 euro. La Guardia di Finanza conferma il proprio impegno a tutela dell’economia legale e contro l’infiltrazione criminale nel settore del gioco pubblico.

Secondo l’Osservatorio Nazionale, la Lombardia guida la classifica nazionale per volume di scommesse, con 23 miliardi di euro nel 2023, di cui 2 miliardi solo nella provincia di Varese.

LA PIAGA DELL’AZZARDO, L’EVENTO A MATERIA