Legambiente Busto rilancia il birdwatching: torna il corso per scoprire l’avifauna del Parco Alto Milanese

Dopo l’apprezzata edizione dello scorso anno, Legambiente BustoVerde, in collaborazione con il Consorzio del Parco Alto Milanese, propone la seconda edizione del corso di birdwatching dedicato a chi desidera scoprire e conoscere più da vicino le specie di uccelli che popolano il parco. Un’esperienza pensata per curiosi, appassionati e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla natura attraverso l’osservazione consapevole dell’avifauna locale.

Il ciclo di incontri, curato dal naturalista e ornitologo Andrea Viganò, si articola in tre momenti distinti, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e teorici per il riconoscimento e l’osservazione delle specie che abitano stabilmente o transitano nel Parco Alto Milanese. Le prime due lezioni, in programma per sabato 10 e sabato 17 maggio alle ore 17.00 presso La Cascinetta in via Guerrini a Busto Arsizio, offriranno una panoramica sulle specie sedentarie, migratorie e nidificanti, con particolare attenzione ai rapaci.

A completare il percorso sarà l’uscita pratica prevista per domenica 18 maggio alle ore 8.00, un’occasione per mettere in campo le nozioni apprese osservando gli uccelli nel loro habitat naturale. La partecipazione a quest’ultima attività sarà su iscrizione e a numero chiuso, per garantire un’esperienza di qualità e rispettosa dell’ambiente.

Il corso si inserisce in un più ampio progetto di conoscenza e valorizzazione del Parco Alto Milanese, come sottolinea Paola Gandini, presidente di Legambiente BustoVerde: “L’intento è migliorare la conoscenza dell’unico vero parco dal punto di vista naturalistico e faunistico, avvicinando sempre più cittadini di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano a questa straordinaria risorsa del territorio”.

Anche il presidente del Consorzio, Flavio Castiglioni, evidenzia le potenzialità del PAM per gli appassionati di birdwatching: “Grazie alla varietà degli ambienti presenti — dai boschi ai prati, fino ai campi coltivati — il Parco Alto Milanese rappresenta uno scenario ideale per l’osservazione dell’avifauna, attirando numerose specie, sia stanziali sia di passaggio”.

Oltre alla dimensione divulgativa, il corso assume anche un valore scientifico, contribuendo all’aggiornamento della ricerca sull’avifauna locale. Le osservazioni raccolte durante le attività confluiranno infatti nel progetto di mappatura avviato a dicembre 2023 dal professor Viganò e destinato a concludersi nel 2025, a oltre vent’anni di distanza dall’ultimo studio sistematico.

La partecipazione è gratuita grazie al sostegno del Consorzio del Parco Alto Milanese. Le iscrizioni sono aperte e il programma completo è disponibile online oppure tramite richiesta via e-mail a legambiente.bustoverde@gmail.com.