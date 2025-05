L’ex ministro della salute Balduzzi al convegno dell’Ordine dei Medici: “Le leggi ci sono per costruire una nuova sanità”

Si è svolto presso il Palace Grand Hotel di Varese il convegno annuale promosso dall’Ordine dei Medici della provincia di Varese dal titolo “L’evoluzione della professione medica alla luce del DM 70 – DM 77”, che ha visto una straordinaria partecipazione di professionisti e operatori sanitari.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto e riflessione sull’impatto delle normative sanitarie del 2015 e del 2022 nel ridisegnare il futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Tra i relatori di spicco, il professor Renato Balduzzi, già ministro della Salute, che nella sua lectio magistralis ha sottolineato l’importanza di attuare concretamente le normative esistenti, piuttosto che continuare a produrne di nuove. «Le leggi ci sono – ha affermato Balduzzi – ma manca la volontà di applicarle. È il momento di testare ciò che già esiste e costruire qualcosa di positivo per la sanità e per la società».

La Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, dottoressa Giovanna Beretta, ha evidenziato come oggi la formazione debba andare oltre la semplice trasmissione di contenuti, puntando a costruire senso e sostanza dell’azione medica, soprattutto in un’epoca in rapido cambiamento.

Il convegno si è concluso con una vivace tavola rotonda che ha visto confrontarsi professionisti su temi chiave per il futuro della medicina. Il professor Francesco Dentali ha sottolineato la necessità di una formazione continua per affrontare la trasformazione della medicina; il dottor Alessandro Rubino ha parlato dell’interconnessione tra competenze e consapevolezza del cambiamento; la dottoressa Francesca Ceccon ha posto l’accento sull’umanizzazione delle cure; infine, la dottoressa Angela Lazzarini ha rimarcato la necessità di trovare nuove soluzioni per rispondere alle sfide emergenti.