L’incubo si avvera: Pro Patria sconfitta a Vercelli e retrocessa in Serie D

Alla fine è bastato un tiro di Romairone, al primo goal in campionato, per condannare la Pro Patria alla Serie D, al ritorno dilettantismo .

Nel playout di ritorno disputatosi oggi, sabato 17 maggio, al Piola di Vercelli i padroni di casa, con il minimo sforzo offensivo in meno di 45 minuti, hanno saputo pareggiare i conti nei confronti della squadra di Busto Arsizio, che all’andata aveva vinto a sua volta per 1-0 grazie a un goal di Ferri. Ma l’1-1 complessivo al termine dei 180 minuti dello spareggio valevole per la salvezza è una condanna per la Pro Patria: come recita infatti il regolamento, in caso di parità tra le due squadre a essere premiata con la salvezza è chi meglio si è classificato in classifica al termine del campionato regolamentare, ovvero la Pro Vercelli, piazzatasi al 17esimo posto davanti proprio ai tigrotti biancoblu, che avevano concluso il campionato al terzultimo posto.

In una stagione nata sotto una cattiva stella fin dai primi risultati, sfortunata negli infortuni e drammatica per quanto successo quel maledetto 26 gennaio a Novara, lo spettro che aleggiava già da lungo inverno sulla squadra bustocca (il baratro è stato toccato con le sette sconfitte consecutive tra dicembre e febbraio) si è tramutato così in realtà, con il ritorno in D, categoria in cui la Pro Patria non giocava dalla stagione 2017/18. E intanto la provincia di Varese rimane ufficialmente senza squadre nel calcio professionista.

